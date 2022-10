ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE "100 GODINA DUŠKA RADOVIĆA" NA SAJMU KNJIGA: Počasni gost Matija Bećković: On je voleo reč čarobno!

Promocija kapitalnog izdanja 100 godina Duška Radovića održana je u sredu, 26. oktobra na štandu Pošte Srbije na Beogradskom sajmu knjiga.

Na promociji su govorili Zorica Hadžič, koja je priredila knjigu, Miloš Janković, v. d. predsednika Upravnog odbora Udruženja književnika Srbije, i Branislava Milunov, novinarka i Duškova saradnica. Počasni gost na štandu Pošte bio je Matija Bećković, Duškov dugogodišnji prijatelj.

Povodom objavljivanja monografije, iz kompanije Mascom koja već dugo godina izdaje dela Duška Radovića i štiti prava na njima, istakli su da je ovo književno delo nastalo sa ciljem da se u žižu interesovanja vrate prave vrednosti domaće književnosti.

„U nadi da će doprineti ponovnom uspostavljanju sistema vrednosti bliskom onom kojim se u svom životu i stvaranju vodio Duško Radović, ova knjiga se obraća najširoj čitalačkoj publici, koja je uvek prepoznavala iskrenost, jednostavnost i mudrost Duškove reči. Biće nam velika čast i puno srce ako ova knjiga pronađe posebno mesto u domovima naših sugrađana,“ poručuju izdavači.

Matija Bećković je o svom prijatelju na promociji istakao: „Dušan Radović proslavlja svoj 100 rođenadan, to neće biti prva stotina jer će se još stotinama godina slaviti njegov rođendan na najlepši način. On je voleo reč čarobno i rođendan njegov obeležavamo jednom čarobnom knjigom koja je nastala zahvaljujući Zorici Hadžić kojoj se ja zahvaljujem u ime Dušana Radovića. Ovo je knjiga godine na ovogodišnjem Sajmu knjiga. Duško je danas na svoj 100 rođendan življi nego što je ikada bio!”

Zorica Hadžić je povodom predstavljanja monografije na Sajmu knjiga rekla: „Ova knjiga izlazi sa jasnim povodom, a to je stogodišnjica rođenja velikog Dušana Radovića. Dok sam radila na knjizi osećala sam veliko poštovanje prema Radoviću i to poštovanje je, kako je rad odmicao, bivalo sve veće. Sakupljanje materijala za knjigu me je uveravalo i pokazivalo mi da radim posao koji sjedinjuje zadovoljstvo u otkrivanju novih Radovićevih lica i pijetet prema njegovom delu.

Postavila sam sebi zadatak, koliko težak toliko i izazovan: prikupiti do sada neobjavljene pisane tragove (pisma, skrajnute tekstove koje je književna kritika previdela, polemike...) Ovakav posao ne bih mogla da uradim bez poverenja i pomoći Miloša Radovića”.

„Prikupljanje rukopisa i tekstova našeg najmlađeg književnog stogodišnjaka ima i neposrednu svrhu, da osvetli intimnu i literarnu piščevu istoriju. Da to nije urađeno sada – kasnije bi bilo mnogo teže. Iza svakog čoveka ostaju njegova dela. Iza književnika – ono što je napisao. Iako imamo varljiv utisak da o savremenim piscima sve znamo, ova knjiga pokazuje da je stvar složenija. Bar u slučaju Dušana Radovića.

Knjiga 100 godina Duška Radovića ne samo da će potvrditi raskoš Radovićevog talenta nego će, verujem, i ostati kao spomenik jednom nesvakidašnjem, neobičnom i posebnom čoveku čiji se dar iskazao u toliko različitih oblasti. Pisma i razglednice Dušana Radovića mogu da uđu kako u svaku antologiju prepiske srpskih pisaca tako i sve u buduće izbore iz njegovog dela,” zaključila je Hadžić.

Miloš Janković, v. d. predsednika Upravnog odbora Udruženja književnika Srbije je na promociji izjavio: „Knjiga koja je pred nama na sasvim poseban način govori o Dušanu Radoviću, ne baveći se onim što je Dušan Radović bio, već se baveći onim što Dušan Radović zaista jeste bio. Ta suštinska razlika, u toj jednoj reči – zaista – dovoljan je razlog da knjigu vrlo pažljivo pročitamo, i to ne samo jednom, jer nam to svakako neće biti dovoljno. Posle čitanja ove knjige verujem da će se mnogima pred očima pojaviti Dušan Radović kakav on zaista jeste bio“.

Branislava Milunov prisetila se rada i druženja sa Duškom Radovićem i poručila: „Svojim ukupnim radom Duško Radović činio je naš svet lepšim, boljim i plemenitijim. U osvit zore dolazio je svakog jutra u Beograđanku koju je upoređivao sa minaretom, a sebe sa hodžom koji se svakog jutra moli da svi imaju vodu, struju, grejanje, mleko, naftu... i kad se jednom oglasio sa „Beograde dobro jutro“ više nije mogao da prestane. Ja sam sve to posmatrala uživo jer sam svako jutro vodila program pre njegove emisije. Sve kolege iz Studija B obožavale su Duška, a sa mnogima je bio i na „ti“. Njegov očinski savet bio je da uvek u svemu što radim, budem skromna. Nisam ga nikad izneverila”.

Za nesvakidašnji izgled ovog po svemu luksuznog izdanja pobrinuli su se Slavimir Stojanović Futro, Boris Bota Miljković i Dušan Šević. Matija Bećković, kojeg za Duška vezuje dugogodišnje iskreno prijateljstvo, u knjizi se pojavljuje kao narator čije pripovedanje povezuje prikupljenu građu.

Pored Grada Beograda i drugih prijatelja izdanja, objavljivanje monografije 100 godina Duška Radovića podržala je i Pošta Srbije koja je, kao društveno odgovorna nacionalna kompanija, prepoznala značaj dela ovog velikana naše književnosti i sistem vrednosti njegove pisane reči.

Tokom Beogradskog sajma knjiga, ovo delo će ekskluzivno biti dostupno čitaocima i posetiocima Sajma na štandu Pošte Srbije u Areni Hale 1.

