BOLEO ME JE ŽIVOT, A JA SAM IGRALA KOMEDIJU: Glumica Zinaida Dedakin prisetila se najtežih momenata, pa otkrila KAKVA JE PRIVATNO

Svoju jednostavnost glumica Zinaida Dedakin nesebično daje i svojim likovima ne bi li ih što autentičnije dočarala na sceni i ispred kamere. U karijeri je igrala sijaset uloga različitog žanra, a trenutno publika Zinaidu može da gleda kao Milijanu u seriji "Popadija" na Prvoj televiziji. Iako je izabrala da komedija bude njen put, u intervjuu za TV Ekran između ostalog otkriva i zbog čega sebe ne smatra duhovitom.

Kako ste dobili ulogu u seriji "Popadija"?

- Bila sam na kraćem odmoru u Vrnjačkoj Banji, gde sam i snimala nešto kada mi je stigla poruka na Instagramu. Društvene mreže i ja smo u svađi, ali kad su mi ih deca već uključila, daleko od toga da nisam aktivna. Pisao mi je autor i scenarista Zoran Lisinac. Predstavio se i pitao da li bih se pridružila njihovoj seriji. Otišla sam na kasting i Jelena Volf Lisinac, takođe autor, i Zoran rekli su: "To je to". Prvi put sam ih videla u životu, ali su tvrdili da sam jedina osoba koju su želeli da igra Milijanu, što je meni bio poseban kompliment.

Kako ste se snašli sa akcentom i da li ste usvojili neke nove reči?

- Svašta sam naučila, naročito od divnih momaka iz Kruševac geta, koji takođe igraju u seriji, i mnogo smo se smejali. Zoran Lisinac mi je pomagao, uprkos svom poslu na setu. Uvek bi mi pročitao kako se neka replika izgovara i kako bih mogla da naučim tekst za sutra, a ako on ne bi stigao, onda je pomagala i koleginica Suzana Lukić. Lako mi se primio akcenat, čak sam i ja ubrzo počela da pomažem drugima.

Da li je komedija najteži žanr za snimanje?

- Baždarena sam da igram komediju. Davno sam donela odluku da se bavim njom, a ponekad imam neke sitne izlete u druge žanrove. Živimo ozbiljne živote i zbog toga mi je važno da se malo smejemo. To je teren gde sam, čini mi se, u svom staništu.

Da li je publici potrebna jedna ovakva porodična serija, koju mogu svi zajedno da pogledaju?

- Potrebno nam je da imamo više ovakvih serija koje su stvarno lekovite i koje možemo da uzimamo kao antibiotik. Zoran i Jelena su napisali izuzetno duhovit scenario. Sve je stvarno, ne postoji nijedan lik koji je lažan.

Glumci koji su poznati po komedijama često tvrde da nisu duhoviti privatno. Smatrate li sebe zabavnom?

- Prirodno je da ne budemo sve vreme duhoviti. Serotonin koji se dešava u nama dok igramo komediju se troši i mora da ima svoje vreme za nadoknadu. Ja sam dosadna osoba kad nisam na sceni ili setu. Ne podnosim da pričam viceve i zapravo nemam potrebu da se dopadnem ljudima. Imam dovoljno prostora na sceni da sve to kanališem, a kada se svetla ugase, imam dovoljno mira da budem tužna ili bilo šta drugo.

Sećate li se kada ste imali najveću tremu u karijeri?

- Možda pre desetak godina. Desile su se neke stvari koje su me tako srušile da mi je dugo trebalo da se podignem. U tom periodu sam morala svako drugo veče da igram komediju. Malo je reći da sam imala tremu. Trebalo je da otvorim izvor sreće koji nemam, jer me je boleo život. Iz tog izvora sreće, koji nisam imala u tom momentu, morala sam da pustim zdravu izvorsku vodu u kojoj će uživati 500 ljudi. Nisam imala sreće u sebi, a trebalo je da nasmejem publiku. To je trema koju ću zauvek pamtiti.

