BILA JE ŠTEFICA U FILMU U RALJAMA ŽIVOTA: Vitomira Lončar već 6 godina živi u KINI, a evo kako danas IZGLEDA I ŠTA RADI (FOTO)

Vitomira Lončar (63), hrvatska glumica koju i danas mnogi pamte kao Šteficu Cvek iz ostvarenja Rajka Grlića "U raljama života", godinama ne živi na Balkanu.

Dramska umetnica i njen suprug Ivica Šimić (69) izgradili su novi život u Kini gde su otišli pre šest godina. Ovih dana ona se svojim pratiteljima na društvenim mrežama pohvalila kako je na neko vreme došla u Hrvatsku.

Na prvoj fotografiji je pokazala kako je njena svekrva Anka proslavila svoj 96. rođendan, a nakon toga se videla s prijateljicom. S pratiteljima je podelila i kako je bila na još nekoliko događanja, piše Večernji list.

Film "U raljama života" jedno je od najpoznatijih ostvarenja Rajka Grlića. Scenario za ovo ostvarenje napisao je u saradnji sa Dubravkom Ugrešić, prema njenom romanu "Štefica Cvek u raljama života". Rajko je u filmu okupio tim snova, pored Bate i Vitomire, u "U raljama života“ glume i Gorica Popović, Bogdan Diklić, Miodrag Krivokapić, Semka Sokolović Bertok, Mira Furlan, Rade Šerbedžija, Mustafa Nadarević i drugi.

Batina rečenica upućena Štefici: "Sad ču da te ka.am", koju ponavlja čak sedam puta, i dan-danas se u narodu često citira.

ANTOLOGIJSKI DIJALOG

Bata: Gde ti je tetka?

Štefica: U Bosanskoj Krupi!

Bata: Odlično. Ne volim da mi se tetke muvaju ovde po stanu dok radim. Studiraš?

Štefica: Ne!Bata: Odlično. Ne volim devojke koje studiraju.

Bata: Kar.ću te, izistinski, bez foliranja, ka.aću te dva sata u cugu, ma kakvi, ka.aću te celu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe, važi?

Štefica: Dobro.

Bata: Znači, nema frke. Imaš cigaru? Tako, a sad ću da te ka.am. Skidaj se.Štefica: Ne.

Bata: Dođi. Da se nisi možda ukenjala? A? Pa ti treba da znaš da ja nisam nikakav siledžija. Ja poznajem žensku dušu. Ima samo da vičeš: "To, to, to", da padneš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.

Glumica je u Kini radio kao profesor na fakultetu, a u nekoliko je navrata za hrvatske medije govorila o životu u ovoj zemlji.

- U Kini ne možete dobiti radnu dozvolu ako nemate završen fakultet i reference. S doktoratom sam tamo poželjan stručnjak. Suprug je u dva mandata bio glavni sekretarkak svetske organizacije pozorišta za decu, dakle, imao je najvišu moguću poziciju na svetu u svome području. Takve ljude ovde ne pitaju za godine - izjavila je glumica.

