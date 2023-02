GORAN BOGDAN PRE GLUME BIO ZAPOSLEN I TO SAMO JEDAN DAN! Onda se okrenuo LJUBAVI iz školskih dana, a sada je ZVEZDA mnogih SERIJA

Zvezda serije "Močvara" koja se radnim danima od 22 časa emituje na Kurir televiziji, Goran Bogdan, uvek iznova svojim primerom podseti na to koliko život ume da bude nepredvidiv.

Iako se u tinejdžerskom periodu amaterski bavio glumom, ali i svirao gitaru u rok bendu Luni Meugim, po završetku srednje škole ipak je upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu. Uporedo s ekonomijom, studirao je na Saobraćajnom fakultetu u hrvatskoj prestonici.

Delovalo je kao da se zauvek rastao sa glumom, ali je ljubav prema njoj presudila, pa je nakon sticanja diplome na Ekonomskom, napustio Saobraćajni fakultet i 2005. godine upisao Akademiju dramskih umetnosti. Sve se desilo u trenutku kada je primljen na posao kao ekonomista u Ministarstvu finansija. Tu je proveo jedan radni dan, kada je saznao da je primljen na akademiju. Diplomu glumca stekao je 2012. godine.

Mnogo je serija i filmova i van našeg regiona koje su potvrdile njegov talenat za sedmu umetnost, a jedna od publici omiljenih na našim prostorima svakako je "Močvara". Bogdan ima glavnu ulogu i igra inspektora Nikolu Krsmanovića koji rešava misteriozna ubistva. Sve oko njega je u priličnom haosu, baš kao i njegov lični život.

- Napokon sam radio sa Milenom Marković i Olegom Novkovićem. Uz to, moj lik Nikole Krsmanovića divno je napisan. Tako mračan, čistio me je dok sam ga stvarao - rekao je Gora za TV Ekran, pa o ovoj ulozi dodao:

- Bitno je da me uloga inspiriše, zanima, provocira. Važno je da me budi, da trzam na nju. Ko zna da li je Nikola Krsmanović pozitivac ili negativac. Neka mu bog sudi. Ali, dobre su i jedne i druge uloge. Negativno vas navede da izbacite iz sebe sve, pozitivno vas opet produhovi.

Ovaj glumac na početku karijere igrao je češće u komedijama, a onda se sve okrenulo. Počeli su da pristižu ovakvi, ozbiljniji likovi.

- Moje privatno je u svemu tome. I smešan sam i tužan u isto vreme. Međutim, to su samo neke fioke u koje nas svet stavlja da bi nas lakše razumeo. Ali, nije bitno kako nas svet razume, bitno je kako mi sebe razumemo. To je beskrajna reka koja se nikada neće uliti, to je put bez kraja, sve može da bude odgovor, sve smo to mi.

