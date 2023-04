MOJA BORBA IZMEĐU RADOZNALOSTI I LENJOSTI! Glumac OTKRIO koji je instrument učio da svira i kada je vežbao TRIKOVE sa kartama

Jedan od glumaca koji će obeležiti i drugu sezonu serije "Kalkanski krugovi" jeste mladi Filip Hajduković. Nastala po delu Đorđa Milosavljevića i u režiji Milana Karadžića i Gorana Matića, ova napeta triler-misterija doživela je potpunu transformaciju u nastavku, pa su gledaoci Superstar kanala gde se vikendom emituje od 21 čas, iznenađeni i brojnim horor elementima. Glavni junaci koje tumače Vojin Ćetković, Ivana Zečević i Žarko Laušević i dalje su usko povezani sa brojnim sporednim likovima među kojima je i Filip.

Lik njegovog Stefana sada je totalno drugačiji, a razlog zbog kojeg se transformacija desila, gledaoci ovog dela nastalog u saradnji Fajerflaj produkcije i Telekoma Srbija, saznaće kroz dve nedelje kada će se emitovati finale serije. Svojim umećem da se svaki put predstavi u drugačijem svetlu, Filip je i ovoga puta dokazao u roli naslednika Nele Mihailović i Marka Gvera dok se od skoro povučenog mladog momka pretvara u tajanstvenog i opasnog vlasnika lokalne kafane.

Filipove transformacije svojstvene su njegovom talentu za glumu, a zanimljivo je kako je ovaj mladi dramski umetnik jednom prilikom opisao čime se sve bavi u slobodno vreme.

- Privatno me najviše karakteriše radoznalost, hoću sve da znam, sve da naučim. I u slobodno vreme stalno moram nečim da se animiram. Tu dolazi do sudara moje dve osobine: radoznalost i lenjost. Tako da najviše slobodnog vremena provodim u borbi između ta dva. Imam periode kad sam stalno u društvu i neću ni sekund da budem sam, idem na sve moguće aktivnosti, od bordovanja do pucanja u streljani.

A onda naiđe period u kome isključivo težim da sam kod kuće i bavim se muzikom, filmovima, učenjem novih instrumenata, igranje igrica, prelistavanje svih mogućih dokumentaraca na Netflixu, preterivanju u hrani. Period izolacije tokom proleća naveo me je da poručim saksofon, pa sam imao online časove, kao i online časove pevanja sa koleginicama iz predstave "Feliks", a učio sam i sa Jutjuba trikove sa kartama - otkrio je Filip u razgovoru za Kurir.

Inače, do sada je svoj lik pozajmio brojnim likovima pred kamerom, pa je pored "Kalkanskih krugova" igrao i u serijama "Južni vetar", "Švindleri", "Močvara", "Zlatni dan" i u filmovima "Živ čovek" i "Sveta Petka - Krst u pustinji". Od jeseni ćemo ga gledati i u TV seriji "Toma" kao Davorina Popovića.

