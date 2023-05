BEOGRAD JE POSTAO MOJ DRUGI DOM: Šef dirigent Beogradske filharmonije Felc o planovima, kako je naučio srpski, ali i TASOVCU

Beogradska filharmonija obeležiće ove godine vek svog postojanja, a tom prilikom publika će do sledećeg juna uživati u 25 koncerata u okviru sezone "Zauvek" na Kolarcu.

Slavlje će započeti uz tri spektakularna programa: gala koncertom legendarnog maestra Zubina Mehtu 20. juna na Kolarcu, zatim specijalnim rođendanskim nastupom 13. juna koji poklanja publici takođe u zadužbini Ilije Milosavljevića, a kruna početka obeležavanja stogodišnjice Beogradske filharmonije biće na besplatnom koncertu na otvorenom zajedno sa šefom dirigentom Gabrijelom Felcom, uz izvođenje Diznijeve fantazije, 2. jula na Ušću.

foto: Marko Đoković

Maestro Felc već sedmu sezonu nosi titulu šefa dirigenta Beogradske filharmonije, a povodom velikog jubileja ove kuće, on je u razgovoru za Kurir otkrio kojim nastupima se najviše raduje i koliko se navikao na život u Srbiji, a sve to na srpskom, baš kao što je i obećao pre nekoliko godina.

U znaku jubilarnih 100 godina postojanja, pripremili ste za publiku neverovatan program. Kom koncertu se najviše radujete?

- Svaki koncert je važan, ali me posebno raduju izvođenja monumentalnih Bahovih i Bramsovih dela. Tu su i klavirski koncerti Sergeja Rahmanjinova, koga posebno volim, ali i evropska turneja, koja nas očekuje u novembru i koju započinjemo u čuvenom Muzikferajnu u Beču. Volim da dirigujem ovim orkestrom, zajedno smo uradili neverovatne stvari.

foto: Marko Đoković

Kako vidite našu Beogradsku filharmoniju u budućnosti?

- Nadam se u novoj zgradi u novobeogradskom bloku 13. U ovo vreme orkestar mora stalno biti u fokusu jer je živ organizam koji radi. Važno je da Filharmonija ima dobre koncerte, ali biznis podrazumeva mnogo više od toga kako bi ono što radimo bilo u fokusu ljudi. Dugo sam u ovom poslu i mogu vam reći da je pre trideset godina bilo mnogo lakše. Dođeš u grad, imaš nekoliko proba, diriguješ i to je to, a danas je to mnogo veći izazov. Verujem da ćemo uspeti u svemu što smo naumili, jer Beogradska filharmonija je najznačajniji ambasador srpske kulture u domenu muzike.

foto: Beogradska filharmonija/Oksana Skendzić

Kao dirigent nastupali ste širom sveta, a već sedam godina ste u Srbiji. Da li se ovde osećate kao kod kuće?

- Beograd je moj drugi dom, jer u njemu živim godišnje minimum dva i po meseca. To je dug period, zapravo, kad malo razmislim. Imam svoja omiljena mesta koja obilazim stalno, čak imam i svoju rutu gde trčim. Jednostavno rečeno, ovde imam svoj život koji je organizovan jako lepo. Nije loše, neću se žaliti, zapravo mi se sviđa.

Odlično govorite srpski.

- Obećao sam srpskoj kulturi, narodu i njegovoj gostoprimljivosti da ću naučiti srpski jezik.

foto: Marko Đoković

Da li ste zadovoljni svojom dosadašnjom karijerom i imate li tremu posle toliko godina rada?

- Teško je to reći, jer se 32 godine bavim ovim poslom, ali mogu reći da sam konačno opušten. Sve ide onako kako treba. Imam ambicije, ali nisam u fazi gde se grabim i govorim: "Moram to da imam." Imao sam neverovatan život kao dirigent, proputovao sam mnogo zemalja i radio s različitim orkestrima. Putovao sam oduvek. Počeo sam svirajući klavir u Nemačkoj, pa sam postao dirigent, zatim sam dobio priliku da vodim velike orkestre. Beogradska filharmonija je moj četvrti veliki orkestar i srećan sam zbog toga što sam ovde.

foto: Damir Dervišagić

Koliko se u radu i zvuku Filharmonije oseća odlazak Ivana Tasovca?

- Njegova smrt je bila strašna tragedija i šok za sve nas. Nikad nisam mislio da je moguće zamisliti Filharmoniju bez Tasovca i Tasovca bez Filharmonije, to jednostavno nije bilo logično. Bio je naš prijatelj, kolega, vođa. Međutim, moramo da gledamo napred i ponašamo se kao ljudi, ali i profesionalci, da bismo mogli da nastavimo sa radom, jer orkestar s pravom očekuje svetlu budućnost.

