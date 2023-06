VEK POSTOJANJA BEOGRADSKE FILHARMONIJE UZ SPEKTAKULARNE KONCERTE: Stevan Hristić bio je njen osnivač, a preporodio ju je Tasovac

Beogradska filharmonija slavi u utorak 100. rođendan, a veliki jubilej obeležavaće tokom cele godine. Početak slavlja je uz rođendanski poklon koncert na Kolarcu pod palicom Uroša Lajovića, potom sledi Gala koncert s legendarnim Zubinom Mehtom (20. jun, Kolarac), a kruna rođendanskih ceremonija je Dizni fantazija uživo 2. jula, na velikom i besplatnom koncertu na otvorenom na Ušću, kojom će dirigovati Gabrijel Felc.

foto: Beogradska Filharmonija

Ono što je zajedničko grupi entuzijasta koja je osnovala ovaj orkestar davne 1923. godine sa Stevanom Hristićem na čelu i današnjoj generaciji filharmoničara jeste upravo taj nesmanjeni entuzijazam i želja da ime Beogradske filharmonije svetli još puno vekova, baš kao što glasi slogan filharmonijskog jubileja: "Zauvek".

Od skromnih početaka do grandioznog ansambla svetske klase i najuspešnije institucije kulture u zemlji i regionu, u drugi vek ulazi sa namerom da i dalje podiže nivo svoje izuzetnosti, da očuva svoj karakter i jedinstven šarm, i to na korak do nove kuće, dvorane Beogradske filharmonije, na kojoj se intenzivno radi zahvaljujući viziji, životnom i profesionalnom snu Ivana Tasovca.

foto: Marko Đoković

Za svojih sto godina, Beogradska filharmonija brojala je 620 muzičara koji su u njoj proveli svoj radni vek otkako se kontinuirano vodi arhiva (1951). Prolazila je mnoge faze tokom istorije, ali se uz današnju generaciju filharmoničara popela visoko dokazavši svoje mesto u "teškoj kategoriji" svetskih orkestara. Međutim, ona je takođe aktivni deo društva i kuća čija su vrata širom otvorena.

foto: Marko Đoković

Uporna u rušenju predrasuda, prva incira i gradi kulturne mostove, održava stara i gradi nova prijateljstva jer je Beogradska filharmonija tu da približi i da širi svoje vrednosti snagom stvaranja. Oborila je granice svih starosnih grupa publike jer u Beogradsku filharmoniju dolaze i bebe, na ulice je odavno izašla, ulepšavala je, zasmejavala, ali i kritikovala, poznata po svojim iskoracima, postala je srpski "love brend". Orkestar čiji su koncerti rasprodati i za koje se satima čeka u dugačkim redovima, a koncerti na otvorenom Beogradske filharmonije su najmasovniji koncerti klasične muzike na Balkanu.

(Kurir.rs)

