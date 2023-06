OVAKO SAM POBEDIO NAJVEĆI STRAH! Glumac EKSKLUZIVNO govori o DIJAGNOZI zbog koje je patio i šta mu je pomoglo da je prevaziđe

Nakon četiri godine uspešne saradnje lokalnog paroha Sidnija Čejmbersa i detektiva Džordija Kitinga, Grantčester, uspavana britanska varošica s neobično visokom stopom kriminala, dobiće novog glavnog junaka. Glumac Džejms Norton, koji je tokom četiri sezone popularnog serijala bio njegovo zaštitno lice u četvrtom ciklusu, koji od 1. juna pratimo na kanalu Epic Drama četvrtkom u 21 čas, kao i na kanalu FOX Crime, dobija naslednika.

Ulogu glavnog vikara u seriji "Grantčester" preuzima Vil Davenport, čiji lik tumači Britanac Tom Britni. U ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran Britni otkriva kako se izborio sa zadatkom da preuzme vodeću rolu od kolege koji je dugo bio sinonim ove krimi-drame.

Šta je za vas značila uloga u "Grantčesteru"?

- Iako sam još kao mali bio siguran da ću se baviti glumom, dugo sam se borio s problemom manjka samopouzdanja, koje je izuzetno važno, ako ne i presudno za bilo koji posao koji podrazumeva javni nastup. Godine 2020. uspostavljena mi je i dijagnoza telesne dismorfije. Reč je o poremećaju gde svoje telo ne doživljavate na pravi način i u svom odrazu u ogledalu primećujete samo ružne detalje. Sve to bila je posledica moje velike nesigurnosti. Uloga u seriji "Grantčester" na neki način kao da je izlečila sve to. Dobiti jednu od dve glavne uloge u projektu sa istorijom i imati toliku minutažu pred kamerom zaista je dobar način da neutrališete svoje misli i da radnom terapijom pobedite svoje strahove. To je ono što je "Grantčester" učinio za mene.

Naredne godine snimili ste i film "Hrt", nominovan za Oskara.

- Čini mi se da su posle promene koju sam osetio na ličnom nivou počele da mi se događaju sjajne stvari. Deliti kadar sa oskarovcem Tomom Henksom, i to u filmu koji je režirao Aron Šnajder, velika je glumačka škola za mene i iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Tom Henks je veliki profesionalac i glumac od kog sam mnogo naučio tokom te kratke avanture.

Džejms Norton je ostavio snažan pečat na seriju "Grantčester". Kako ste se izborili s titulom naslednika?

- Bio sam svestan kakav zadatak me čeka. Imao sam veliki strah hoće li me publika prihvatiti i da li ću se uklopiti u ekipu. Srećom, svi su me dočekali srdačno i raširenih ruku. Sećam se da me je rediteljka prvog dana čak zagrlila i poljubila poput majke. To mi je mnogo pomoglo da se opustim i osetim dobrodošlim. Takođe, kolega Robson Grin, koji tumači lik Džordija, danas je jedan od mojih najboljih prijatelja. Snimajući "Grantčester" osećam se kao da sam pronašao komadić srca koji mi je dugo nedostajao.

Imate li neke nove izazove?

- Bila bi mi velika radost da snimim seriju zasnovanu na jednom od romana moje majke Lin Britni. Recimo, njena knjiga "Ubistvo u Belgraviji" mi je oduvek bila veoma inspirativna. Naravno, u pitanju je triler. Priča je mračna i pomalo zastrašujuća, a ono što mi je najzanimljivije jeste to što se rešavanjem zločina bave žene, i to u vreme kada nisu mogle da se bave ovakvim zanimanjem. Smatram da bi to bio odličan film ili mini-serija.

Za kraj, ko je Vil Davenport i šta je to što će publika obožavati kod njega, baš kao što je do ove sezone volela Sidnija?

- Njegova strast. Vil je idealista i pun energije, pravi čovek iz naroda. Njega privlači svet ubistava i zločina iz strasti, u kome se kreće inspektor Džordi Kiting. Donekle se prepoznajem u njemu jer i sam sve radim sa velikom strašću. Dok sam se probijao u svetu glume i borio za prve uloge, uspeh je bio jedini rezultat koji sam priznavao. Teško su mi padali kastinzi na kojima nisam dobio ulogu, jer glumu volim celim bićem. Dugo je to bila jedina preokupacija za mene i zato nisam verovao u scenario koji bi uključivao poraz. Istu strast prepoznajem i u Vilu. I baš sam od Vila i naučio da je u redu ponekad i izgubiti.

