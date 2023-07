NA JESEN STIŽU NOVE EPIZODE SERIJE "RADIO MILEVA": Vraćaju se stari i dolaze novi likovi, a ona će biti ZGODNA KOMŠINICA

Fanove humorističke serije "Radio Mileva", koja se trenutno reprizora na RTS, obradovaće se informaciji da je snimljen još jedan nastavak sa novih 25 epizoda.

Ekipa iza kamere, predvođena kreatorom i producentom Nebojšom Garićem, koji izgara za svaki sekund ove serije, vredno je tokom tri zimska meseca radila u studiju u Vrčinu, i pred Uskrs završila snimanje četvrte sezone.

Nesumnjivo vrcavi scenario, odlična glumačka podela, posvećenost svakom kadru – kvaliteti su "Radio Mileve" koja nas je ponovo, porodično, okupila kraj malog ekrana i vratila osmehe na lice i preko potreban optimizam. Ni ovog puta, obećavaju iz produkcije "Nira Pro", neće biti drugačije jer režiju nastavka potpisuje dosadašnji reditelj Elmir Jukić. Kao što je bila praksa i do sad, na priči „Radio Mileve“ je radilo nekoliko scenarista, a to su: Ognjen Obradović, Marijana Čulić Vićentić, Zorica Cvijetić, Staša Petrović, Željko Hubač i Milena Depolo.

Likovi iz „Radio Mileve“ su zaživeli, ušli među narod i postali nam pravi dobro znani susedi. Među njima su, pored Olge Odanović, i Milevina najbolja prijateljica Cveta (Dara Džokić) i njen sin Mikica (Nenad Stojmenović), strogi upravnik Stevan Lisičić (Branimir Brstina) i dražesna Marta (Branka Šelić), majstor Moca (Marko Gvero) i upečatljiva Žana (Mirjana Đurđević), doktor Marić (Svetozar Cvetković) i prefinjena Viktorija (Anastasia Mandić), bonvivan slikar Leon (Nemanja Oliverić), operski pevač Živorad (Tihomir Stanić), Dača (Nikola Kojo), Sara (Jovana Gavrilović) i Dane (Nemanja Janičić) iz lokalnog kafića kod Milevine zgrade, Jeca (Anđelka Prpić) iz obližnjeg salona lepote „Afrodita“…

Novi i stari likovi

Svim ovim dragim likovima u četvrtom ciklusu će se pridružiti poznata lica iz prethodnih sezona: Magdalena (Milena Vasić), Zvezdana (Jelena Gavrilović) i Coka (Anđela Jovanović). Na snimanju novih epizoda "Radio Mileve" u čuveni kafić "Tavolino" svratila je i poznata glumica Katarina Radivojević koja će ubuduće biti stalni član komšiluka iz Rankeove.

Nove epizode donose ljubavne preokrete, ali i neočekivane odluke koje su gledaoci priželjkivali od početka emotivanja serije. Milevini planovi da ispuni svoje vreme kada ne rešava komšijske zavrzlame je vode i do odluke da postane terapeut, zatim konobar, pa između ostalog i mason. U ovoj, četvrtoj sezoni Natalijin život se menja, zapravo njeni ljubavni izbori utiču na to da se fokusira na svoje istinske želje, a to je da bude voljena i ljubavno ispunjena. Sonja upisuje željeni fakultet i to se odražava na njenu ličnost. Sada je zrelija, samosvesnija, samouverenija, ali pošto iver ne pada daleko od klade spremna je da sa bakom Milevom okrene zgradu naopačke.

I još jedan kuriozitet – Mileva će se u četvrtoj sezoni pripremati za "Survajver"!

