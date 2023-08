"OČEKUJEM DA MI ZABRANE ULAZ U HRVATSKU" Miloš stoji iza filma o stradanju Srba u Oluji: Plakao sam dok smo snimali

Nakon punih bioskopskih sala širom zemlje i regiona, i velikog interesovanja gledalaca da ovo ostvarenje vide na velikom platnu, film "Oluja" ovog avgusta stiže i na male ekrane.

Televizijska premijera filma "Oluja" zakazana je za 4. avgust, dan kada je pre 28 godina krenuo talas izbeglica sa teritorije Republike Srpske Krajine u kojem je bilo više od 250.000 ljudi. Film scenariste i reditelja Miloša Radunovića gledaoci će na Superstaru moći da pogledaju 4. avgusta, odmah nakon završetka uključenja u program povodom obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja".

Da se ne zaboravi

foto: Božidar Živanović

Reditelj i scenarista filma Miloš Radunović kao razlog snimanja filma istakao je da se pred istorijskim dešavanjima ne sme ćutati, već da se o problemima mora pričati, kako ne bi došlo do krvavog sukoba.

- Ovo je tema koja je morala biti ispričana. Nikada se ne bavimo svojim ranama, zaboravljamo ih što je po mom mišljenju, velika greška. Kamo sreće da smo pričali o tome šta nam se sve dešavalo tokom ratnih dešavanja 1941. godine. Verujem da se devedesete u tom slučaju nikada ne bi ni desile. Da smo raščistili sve što je trebalo posle 1945. godine, bilo bi mnogo drugačije.

foto: Božidar Živanović

Nismo to uradili, nego smo sve zataškali i onda kada je isplavalo, bilo je baš krvavo. Film smo pravili da se rane ne zacele. Pitanje je da li film, kao takav može da zaceli takve rane. Znate kad dođete kod psihijatra i pokušate da zacelite neke rane, vi te traume lečite tako što pričate o njima. Poenta je u suočavanju sa traumom, nikada u zataškavanju. Ovo je terapeutski film za naš naord - ističe Radunović za Kurir televiziju.

Potresne scene

Film je rađen po svedočenjima učesnika, a kako je reditelj otkrio bilo mu je potrebno nekoliko dana da bi se neko otvorio.

foto: Ana Subotić

- Trebalo mi je dva do tri dana da bi mi se jedna osoba otvorila i počela da priča. Oni su to potisnuli, neki čak nisu ni želeli da se toga sećaju. Pokušao sam u tim razgovorima da što bolje shvatim šta im se dogodilo. Svako od njih je proživeo toliko stvari u to vreme koje ne mogu da se obuhvate jednim filmom. Bilo je svega dok smo pričali, naročito suza. Nisam plakao dok sam slušao priče, ali sam na snimanju mnogo plakalo sa ekipom. Potresne su sudbine tih ljudi, još kada znate da se scena koju snimamo stvarno dogodila, onda nas to stvarno pogađa - ispričao je Radunović za Kurir.

foto: Božidar Živanović

Reditelj je dodao i da mu reakcije iz Hrvatske nisu bile problem i da očekuje da mu zabrane ulaz.

- Spreman sam na osude iz Hrvatske. Ništa drugo i ne očekujem. Pročitao sam neki tekst gde su napisali da je ovo pornografski film. Posle toga stvarno mogu da očekujem sve. Takođe, ne očekujem da ću ikada više moći da uđem u Hrvatsku. Ako nisu dozvolili da se 250.000 Srba vrati svojim kućama, jedan neće ništa promeniti.

(Kurir.rs)

Bonus video:

13:47 OLUJA JE FILM NEZABORAVLJANJA I POMIRENJA Zlatan Vidović o ostvarenju koje je već podiglo prašinu UPUTIO MOĆNU PORUKU SRBIMA!