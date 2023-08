VENČALI SMO SE S KRUNAMA NA GLAVI, PA MI GOVORIO DA SAM MU ŽENA! Gorica Popović otkrila kome je pre 39 godina rekla DA pred bogom

Na glumicu Goricu Popović asocijacija su brojni filmovi, serije i pozorišne predstave kojima je kroz likove koje je igrala dala svoj poseban pečat. Oni koji je lično poznaju svedoci su njene vedrine kojom pleni non-stop.

Bogato životno i profesionalno iskustvo pomažu joj da se u svakom trenutku priseti neke anegdote sa posla, a jednu od njih donosimo baš sada, uoči glumičinog rođendana koji će obeležiti 13. avgusta.

foto: Ana Paunković

Naime, kada su 1984. godine snimali film "Kraj rata", Gorica Popović i Velimir Bata Živojinović sklopili su brak u crkvi. Bata je tada već pune 24 godine bio venčan sa svojom Lulom, ali samo u opštini, a Gorica je tek osam godina kasnije stala pred matičara sa saksofonistom Nenadom Petrovićem, s kojim je prošle godine obeležila 30 godina braka. Sveštenik je pred kamerama obavio ceo obred venčanja i saopštio im da su od tog trenutka supružnici pred bogom.

- Venčali smo se s krunama na glavi, tako da mi je Bata posle govorio da sam mu ja žena (smeh). Nije bio naporno, to je inače divan film reditelja Dragana Kresoje - rekla je Gorica u razgovoru za Kurir potvrdivši tada da se ni ona nije venčala sa svojim suprugom u crkvi kasnije, kao što ni Bata nikada nije sklopio crkveni brak sa svojom suprugom.

foto: Printscreen/Youtube

Sa Batom je često sarađivala.

- Bata je mnogo igrao, pa sam imala sreću da se s njim često srećem. Od prvog trenutka sam se divila njegovom visokom profesionalizmu. Osim što je bio sjajan glumac, bio je i maksimalno profesionalan. Bio je u stanju da nepomično stoji na kiši i vetru ako to zahteva uloga. Zaista je bio krajnje požrtvovan i posvećen glumac - rekla je Gorica i otkrila koji Batin savet pamti.

foto: Kurir televizija

- U filmu "Halo, taksi" imali smo scenu u restoranu. Htela sam da, dok sedimo, pušim cigaretu, a on me je pitao šta će ti to, moraćeš u sledećem kadru da pratiš koliko je cigareta izgorela. Samo ti komplikuje stvari, a nema potrebe. Onda, lepo smo se družili i tokom rada na seriji "Seljaci" Dragoslava Lazića, mada je već bio oboleo. Iako je išao na Kubu na lečenje, uvek je bio vedrog duha. Teško se prilagođavao zdravstvenim zahtevima. Sećam se, stiglo je neko pečenje na sto, a on mi se, pošto ne sme to da jede, obrati rečima: "Nemoj da kažeš Luli slučajno..."

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:24 Gorica Popović o Ateljeu 212 i mladim