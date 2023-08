BAVIM SE UMETNOŠĆU JER UKAZUJE NA PROBLEME I TUMORE NAŠEG DRUŠTVA: Tihana Lazović o životu u Beogradu, ulogama i saradnji s mužem

Dramska umetnica iz Hrvatske Tihana Lazović redovni je gost Sarajevo film festivala. Prošle godine je tu bila s najboljom serijom "Područje bez signala", a na ovogodišnje izdanje stigla je pravo sa Zlatnom arenom iz Pule i filmom "Samo kad se smijem".

foto: Petar Aleksić

Za Kurir ona govori o životu u Beogradu, ali i o svojoj hit predstavi "Bilo jednom na Brijunima", otkriva da je raduje što će početi snimanje novog ostvarenja njenog supruga o vršnjačkom nasilju, koje će biti posvećeno Aleksi Jankoviću iz Niša.

- Došla sam u Sarajevo s filmom "Samo kad se smijem". Mi smo temi nasilja u porodici pristupili ozbiljno nakon dugih priprema. Razgovarali smo sa ženama iz raznih udruženja - započinje priču Lazovićeva.

Može li umetnost da menja svest ljudi?

- Ne znam, ali bih volela da mislim da može. Mislim da su zadatak i dužnost umetnosti da reflektuju stvarnost i ukazuju na probleme i tumore u našem društvu. Nekako se ja zbog toga bavim ovim poslom. Ako jedna osoba nakon pogledanog ovog filma bude dirnuta i oseća potrebu da mi priđe i ispriča šta je doživela nakon ove projekcije, onda sam ja svoj posao dobro odradila.

Slavko Sobin foto: Promo

Partner u novom filmu vam je Slavko Sobin, privatno vaš dobar prijatelj. Da li vam je to olakšalo snimanje teških scena?

- Bilo nam je važno da prikažemo dvoje ljudi koje su se nekad jako voleli, ali je onda sve otišlo dođavola. Slavko je divan partner i prijatelj. Nije bilo problem s njim naći pravu hemiju.

Hoćete li u Srbiji s filmom čekati Fest?

- Da. Znam da je premijera u Hrvatskoj u novembru, pa ćemo posle znati i kad će biti prikazan u Srbiji. Raduje me beogradska premijera.

foto: Sarajevo film festival

Beograd je postao vaš drugi dom. Jesu li problemi umetnika isti svuda u regionu?

- Vrlo su slični problemi. Ipak, u Srbiji, u odnosu na Hrvatsku, mnogo se više snima i postoji veća potražnja za glumcima. U Beogradu imam osećaj da se stalno nešto radi. I dobre strane i problemi su veoma slični.

Publika u Beogradu traži kartu više za vašu predstavu "Bilo jednom na Brijunima". Da li vas je iznenadio "hajp" oko nje?

- Moram da priznam da jeste. U Beogradu je divno što postoje liste čekanja za predstave. Radujem se veoma novoj sezoni. Mislim da smo tek počeli.

Predstavu je režirao Kokan Mladenović, a poznato je da je vaš suprug Branislav Bane Trifunović njegov omiljeni glumac. Kakvo je vaše iskustvo saradnje s njim?

- Bane i Milan Marić su bili moji producenti, a Kokan reditelj. Prvi put smo sarađivali. Kokan je jedan vrlo obrazovan i duhovit čovek. Bilo je izazov radi autorski projekat. Sve smo radili iz nas.

foto: Petar Aleksić

Kakvi su producenti Bane i Milan?

- Zadovoljna sam. Veoma je teško kad ti je neko i muž i producent, ali su obojica super odradila posao. Očekujem da ćemo raditi i neke nove predstave zajedno.

Uzbuđuje li vas više klasika ili moderno pozorište?

- Vuče me dobar tekst, kao i na filmu dobar scenario. Može to biti i Čehov, ali i Elizabet Tejlor. Želja mi je raditi Čehova. Zanima me kako neki dobar reditelj vidi ovog ruskog pisca.

foto: Nemanja Nikolić

Vole li svi reditelji glumce?

- Ne bih rekla (smeh). Trudim se da radim s rediteljima koji imaju poverenja u mene. Imam privilegiju da sam slobodna umetnica i mogu da biram, a biram da se razumemo da smo na istom nivou.

Publika vas je upoznala u seriji "Tajkun", prvog projekta produkcijske kuće "Fajerflaj" i Telekoma Srbija. Gledamo li vas u drugoj sezoni?

- Svoju priču sam završila. Nije mi žao. Nisam razmišljala o drugoj sezoni kad sam odigrala ovu ulogu. Moja priča je s prvim delom završena.

foto: Milica Cvetković

I Sarajevo, kao i Zagreb i Beograd, ima posebno mesto u vašem srcu.

- U Sarajevu žive Banetovi i moji najbolji prijatelji. Uvek mi je drago kad tu dođem. U vazduhu ima neka posebna energija.

Veže li vas za ovaj grad i grupa Letu štuke, koja vam je svirala na svadbi?

- Naravno. U bendu svira Banetov kum Nedžad Mulaomerović. Našu ljubav su obeležile njihove pesme.

foto: Printskrin/Instagram

Šta novo radite kod nas?

- Izlazi mi početkom naredne godine film "Živi i zdravi", a radim i nešto novo. Ugovor me veže da još uvek ne mogu pričati o tom projektu.

Da li vam je suprug opet producent?

- Nije. Bane s Mišom Teržićem sprema film koji je inspirisan tragedijom malog Alekse Jankovića.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

