POČINJE SREDNJOVEKOVNI FESTIVAL NA KALEMEGDANU: Posebna pažnja posvećena je najmlađima i njihovoj edukaciji o ISTORIJI

Srednjovekovni festival Beli orlovi održaće se prvi put u Beogradu, na Kalemegdanu, od 25. do 27. avgusta. Ova jedinstvena i značajna manifestacija, koja promoviše srpsku i evropsku srednjovekovnu baštinu, okupiće učesnike iz 18 zemalja iz Evrope i sveta.

foto: Vladimir Blagojević

estival organizuju Udruženje za očuvanje starih zanata i veština „Beli orlovi“ i JP „Beogradska tvrđava“.

Posetoce na Festivalu očekuju:

Srednjevekovno selo – koje zajedno kreiraju učesnici 12 srpskih udruženja kao i udruženja iz Evropskih i zemalja sveta

Radionice starih zanata i veština (kovanje, kaligrafija, mozaik, saračka radionica...), kojima će se dočarati srednji vek kroz manufakturu tog vremena na našim prostorima

Igraonice za decu - razičite igraonice u skladu sa baštinom svog nasleđa predstaviće srpska i evropska udruženja

Viteške borbe u oklopu - prema jasno definisanim pravilima HMB federacije realizovaće se borbe u punom oklopu sa učesćem svih zemalja učesnica

Jousting (đustranje) – šou sa konjima koji prikazuje borbe vitezova na konjima u izvedbi Konjičke divizije Belih orlova

foto: Vladimir Blagojević

Jahanje konja – rekreativna radionica jahanja za posetioce događaja

Srednjevekovni bazar – bazar opreme , oruđa i oružja srednjeg veka u autentičnoj izradi članova Udruženja iz Srbije i sveta, specijalizovanih zanatlija na temu srednjeg veka

Srednjevekovna i etno muzika - muzički bendovi iz Srbije , VizAntika i Na izvoru, dočaraće muziku srednjeg veka i renesanse

Srednjevekovna plesna radionica - plesna sekcija Udruženja Beli orlovi

Streličarstvo - turnir u srednjevekovnom streličarstvu u kome učestvuju svi streličari iz prisutnih udruženja iz Srbije, Evrope i sveta

Srednjevekovna bajka za celu porodicu, za sve generacije ali sa posebnim akcentom i pažnjom posvećenoj deci i njihovoj edukaciji na temu srpske i evropske baštine srednjeg veka.

Termini festivala: 25.08 od 14h do 20h, 26.08. od 10h do 20h i 27.08. od 10h do 17h.

