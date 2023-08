MILENKO ZABLAĆANSKI BI BIO PONOSAN NA NASLEDNIKA: Mladi glumac, koji je KRENUO OČEVIM STOPAMA, ostvario veliki san posle 12 godina

Mladi glumac Ivan Zablaćanski ostvario je veliki san i posle punih 12 godina postao je novi stalni član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta.

Drmaski umetnik je sin legendarnog Milenka Zablaćanskog, koga je publika obožavala u brojnim serijama, a nema sumnje da je ljubav prema glumi nasledio od oca.

- Ostvarila mi se velika želja i san. Presrećan sam! Mislim da je ovo trenutak koji će mi odrediti put na dalje, zato mi je čast što sam zvanično stalni član ovog pozorišta - kazao je glumac za Nova.rs.

Zablaćanski je za četiri sezone odigrao čak 12 uloga u BDP, a do kraja godine publika će ga gledati u još dva nova naslova - "1984" i "Švejk".

Ivan je na svom Instagram profilu podelio novosti, a oduševljenje nije krio.

- Od 22.8.2023. sam i zvanično u ekipi BDP-a! Beskrajno sam srećan i zahvalan! Idemo dalje, još luđe! Vidimo se na sceni! - poručio je mladi glumac.

Inače, Ivana je publika imala prilike da gleda u serijama "Kolo sreće", "Ubice mog oca", "Klan", "Slučaj porodice Bošković", "Crna svadba" i "Od jutra do sutra".

Kako je ranije otkrio, u glumu se zaljubio kao dete, imajući u obzir da su mu roditelji bili umetnici i da je dosta vremena provodio u pozorištu.

- Ja sam odlazio u pozorište umesto u vrtić. Majka mi je bila balerina, otac glumac, ja sam vagao između ta dva, da li da budem balerina ili glumac i onda sam izabrao da budem glumac. Šalim se, nisam birao nego me je sve usmeravalo ka tome, iako oni možda nisu imali želju da ja postanem glumac, da se bavim umetnošću, ali mene je vuklo ka tome, upravo zato što me nisu vodili u vrtić nego u pozorište, onda kad se zaraziš to je negde normalno. Još kao klinac sam krenuo da idem u školice glume i tako je to krenulo svojim putem - ispričao je glumac gostujući u Amidži šou.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:17 Ivan Zablaćanski iskreno o odnosu sa partnerkom Jelenom Ružić