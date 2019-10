IVAN ZABLAĆANSKI PROGOVORIO O ČUVENOM OCU: Ljudi mi često prilaze zbog njega!

Ivan Zablaćanski progovorio je o poznatom ocu, glumcu Milenku koji je tragično nastradao 2008. godine. Kako kaže, ljudi mu često prilaze i dele sa njim lepe priče o njemu, kao i njihova sećanja.

"Pitaju ljudi, retko je prezime, a poznato je po njemu, tako da naizlazim na pitanja, ali su uglavnom neke prijatne priče. Ljudi su ga nekad negde sreli, to su neka lepa sećanja na njega", ispričao je on u "Amidžiju", pa otkrio kako je i sam postao glumac:

"Ja sam odlazio u pozorište umesto u vrtić. Majka mi je bila balerina, otac glumac, ja sam vagao između ta dva, da li da budem balerina ili glumac i onda sam izabrao da budem glumac. Šalim se, nisam birao nego me je sve usmeravalo ka tome, iako oni možda nisu imali želju da ja postanem glumac, da se bavim umetnošću, ali mene je vuklo ka tome, upravo zato što me nisu vodili u vrtić nego u pozorište, onda kad se zaraziš to je negde normalno. Još kao klinac sam krenuo da idem u školice glume i tako je to krenulo svojim putem", zaključio je Ivan.

