POKUŠAVATE DA ME NAZOVETE KRIMINALCEM: Reditelj i tragač "poludeo" kad je čuo pitanje da li je KVIZ "POTERA" NAMEŠTEN

Jedanaesta sezona je emitovanja kviza Potera. U novoj epizodi Milorad Milinković će morati da bude na oprezu jer mu stiže odlučan takmičarski tim u sastavu: Mirsad Imamović, diplomirani vojni inženjer elektrotehnike i knjižar, Nikola Cekić, pravnik u centru za socijalni rad, Radovan Cukić, načelnik jednog od odeljenja Muzeja istorije Jugoslavije i Bojan Korda, student Matematičkog fakulteta.

foto: ATA images

Poznati reditelj dao je intervju nedelje za Kurir, a jedno od pitanja je bilo da li je kviz namešten.

"Pokušavate sad da me nazovete kriminalcem, a ja želim da odgovorim na pitanje. To je takav format, pa ljudi pričaju takve stvari iz čiste zlobe. "Nemoguće da on sve zna i to oni sigurno nešto nameštaju." - izjavio je reditelj, koji je nedavno uradio film "Što se bore misli moje" o ubistvu kneza Mihaila Obrenovića.

Ceo intervju možete pročitati u nedeljnom izdanju.

Kurir.rs

Bonus video:

02:57 Premijera filma Što se bore misli moje