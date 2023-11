OD ŽENE SAKRIO DA JE BIO OŽENJEN I DA IMA SINOVE: Naš glumac ispričao neverovatnu porodičnu priču: "Upoznali su se preko oglasa"

Proslavljeni glumac Tihomir Tika Stanić (63) iza sebe ima bogato glumačko i životno iskustvo. O svom životu govorio je transparentno, te je bez zadrške javnosti otkrio i sve detalje borbe protiv poroka.

Govoreći o svom životu, ispričao je i zanimljivu porodičnu priču. Naime, Tihomir je rekao da su se njegovi roditelji upoznali putem oglasa u novinama.

- Otac je bio učitelj i onda je dao oglas. Učitelj traži ženu. Kažu da je mami neko drugi odgovorio na taj oglas. On je došao i nije rekao da je bio oženjen i da ima sinove. Šifra na tom oglasu je bio naslov romana Fransoa Sagan „Dobar dan, tugo".

Kada se mama nekad žalila na život koji vodimo, on bi joj rekao šta se žali, kada je na oglasima pisalo: "Dobar dan, tugo". Sudbinski susret ljubavi im je bio. Dopali su jedno drugom. On je posle tvrdio da mu je poslala lažnu fotografiju. Govorio je da to nije ona, ali to nije istina, naravno - rekao je glumac za Kurir.

Inače, Tihomirov otac Nedeljko je bio učitelj, a majka Grana (devojački Dragnić) se bavila trgovinom. Upoznali su se tako što je Nedeljko dao oglas u kome je tražio trgovkinju zbog braka.

On je iz prvog braka imao dva sina, Dragomira i Gordana, a Grani je to otkrio tek nakon venčanja. Par je dobio tri sina: Tihomira, Miomira i Bogdana.

