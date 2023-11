NA VRHU I DNU, UVEK JE BIO ISTI: Porodica Divac se oprostila od Lauševića, a glumac u knjizi opisao njihovo druženje u AMERICI

Žarko Laušević je desetak godina živeo u Americi, gde se družio s porodicom proslavljenog košarkaša Vlada Divca. Snežana Ana Divac oprostila se od svog kolege emotivnom porukom preko Instagrama. Oni nisi prisustvovali ispraćaju u Beogradu.

- Mnoge sam ljude upoznala u životu. I na vrhu i na dnu. I one na putu ka gore, a i one na putu ka dole. Žarko i Anita su jedni od retkih koji su na svim tim proputovanjima uvek bili isti. I svi njihovi profesionalni uspesi su mnogo mali u poređenju s tim. Počivaj u miru, dragi naš prijatelju - napisala je glumica.

Laušević je u Americi radio kao moler. U Njujorku se družio s Peđom Stojakovićem i Vladom Divcem, što je opisao u svojoj knjizi.

- Često su me zvali na utakmice, pa bismo posle išli na večeru. Nit je da se ja borim s Divcem i Stojakovićem oko plaćanja računa, bez obzira na to koliko hoćeš i želiš, samo te pogledaju kao: "Nemoj, molim te!" Tu je bilo i neko vino koje ne znam koliko košta. Njujork noću i ne poznajem, ne izlazim i... Sutradan mamuran dolazim i shvatim da ja, u stvari, radim moleraj prva vrata pored "Ćiprijanija" za dnevnicu od 80 dolara, a ceh je sinoć bio ne znam ni koliko. To je neki apsurd - rekao je Laušević.

