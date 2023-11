ČUVENA LOLA IZ "SREĆNIH LJUDI" MORALA JE HITNO NA OPERACIJU: Izgubila je 18 kg, borila se sa OVOM BOLEŠĆU, evo kako DANAS izgleda

Zlata Numanagić, čuvena glumica koja se proslavila ulogom Lole u "Srećnim ljudima" izborila se sa retkim zdravstvenim problemom.

- Sve je počelo sa malim kiselinama u stomaku. Kada bih nešto pojelo ljuto ili previše hrane. Mislila sam da je to zato što sam bila pušač. Stalno sam uzimala neke preparate za otklanjanje tog osećaja. Ako se mnogo jede ili ako je prezačinjena hrana, ako je ljuto, puno bibera. Gastroskopijom, koja je jako neprijatan pregled, ustanovila mi se kila nekoliko godina uoči operacije - ispričala je Zlata jednom prilikom.

Tokom vremena počeli su da se javljaju nove tegobe, koje su dodatno zabrinule čuvenu glumicu.

- Doktor mi je rekao da je kila jako stara i da je moguće da se dogodila tokom porođaja, usled napona. Nisam mogla odmah da se operišem i ja sam nastavila da uzimam sredstva koja mi olakšavaju varenje. Međutim, dođe trenutak kada ja osetim učestalo lupanje srca. Ja sam mislila da je aritmija ili štitna žlezda. Ja odem kod kardiologa, endokrinologa i ja ne znam o čemu se radi. I ja počinjem da spavam u polusedećem položaju, jer mi sve smeta. Nisam mogla ni da udahnem vazduh kako treba - kaže čuvena glumica.

Situacija se alarmantno pogoršala, posle nekog vremena.

- Ja se vratim kod svog hirurga, opet uradimo gastroskopiju i on mi kaže 'Zlato, kila je toliko narasla da je poterala želudac u jednjak. Zbog toga mi je bio taj osećaj sa srcem i nisam mogla da nađem položaj. Ove tegobe sam osećala nekoliko meseci, a konstatovano mi je da je želudac delimično otišao u jednjak. Otišla sam hitnu operaciju, ali sam dobila informacije da će možda morati da mi skidaju kožu kako bi mi se produžio jednjak... - kaže Zlata Numanagić.

Kako isiče, od operacije kile na želucu su joj ostale samo tri tačkice, a posebnu zabrinutost stvorio je i nagli gubitak kilaže.

- U prvih dva meseca pijete samo tečno. I bistre supe, uglavnom pileće, nema nikakav čvrsti sadržaj. Posle toga dva meseca ide kašasta hrana, što je bilo užasno. Ja sam počela da dodajem i malo kajmaka, neslanog sira... Tu sam gubila kilažu koju nisam primetila da gubim. Posle toga sam otišla da držim restoran na Albanskoj rivijeri i ja sam saznala da sam izgubila kilažu tako što sam obukla pantalone, koje su samo spale sa mene. Jedan lekar koji je dolazio tu terao me je četiri puta da idem na rendgen, jer je primećivao da gubim kilažu i mislio je da se meni nešto dešava. Vratila sam se u Beograd, od februara do septembra sam izgubila oko 18 kilograma. Kada je mene moj hirurg ugledao, razrogačio je oči i poslao me na sve moguće analize. Hvala Bogu, sve je bilo uredu. Ovo je sve genetika, nije ništa drugo. Ali i moj strah je bio da mi se nešto nije dogodilo. Ja sam se odlično osećala. Valjda mi se metabolizam sredio i od tada se češće pregledam - ističe glumica.

Ovo nije jedina operacija i zdravstveni problem sa kojim se Zlata suočila.

- Operisala sam grudi pre 11 godina. Bilo je neverovatno, na Trgu Nikole Pašiča bio je onaj mamograf i ja odem da se proverim i za šest meseci dobijete kada da dođete na onkologiju da ponovite tu mamografiju. I ja dobijem uvećanje za četiri jedinice u tih šest meseci. Pošalju me na kozilijum, odem na operaciju i ništa nije bilo maligno. Tada su mi čestitali što nemam malignitet - ispričala je Zlata Numanagić u emisiji "Ordinacija" na RTS.

