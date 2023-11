PRIJA MI ŠTO JE "SLAGALICA" I DANAS MNOGIMA PRVA ASOCIJACIJA NA MOJE IME: Prva voditeljka kviza napustila TV, a evo šta danas radi

Davnog 22. novembra 1993. godine Dragana Kolarić (devojačko prezime Milićević) izgovorila je čuveno "Dobro veče" u prvoj epizodi kviza "Muzička slagalica" na RTS.

Nekoliko godina je vodila ovu danas kultnu emisiju, a onda nestala s malih ekrana.

Tri decenije kasnije pojavila se na rođendanu "Slagalice", a za Kurir ekskluzivno otkriva zašto se više ne bavi televizijom i šta trenutno radi.

foto: Petar Aleksić

- Kad sam ušla u RTS i studio, vratile su mi se najlepše uspomene. Za svakog mladog čoveka poziv da radi na televiziji bio je veliki izazov. Bila sam student Pravnog fakulteta u Beogradu kada me je Nikola Nešković pozvao da radimo "Slagalicu". Sada sam još ponosnija na trajnost ovog kviza i nadam se da će trajati još dugo.

Šta vam je donela "Slagalica"?

- Dragoceno iskustvo i sigurnost u javnom nastupu. Danas sam redovni profesor krivičnog prava i sudija Ustavnog suda. Ima mnogo sličnosti između posla voditelja i profesora koji ulazi u amfiteatar sa studentima. Nikad posle te škole nisam imala tremu. Uspela sam da zahvaljujući ovom poslu naučim da budem smirena i imam kontrolu nad svojim mislima. To iskustvo je danas još značajnije nego tih godina.

Fali li vam televizija?

- Ne. Zašto mi ne fali? Ipak nisam voditelj, već profesor i sudija. Da ne budem pogrešno shvaćena. Volim ovakve trenutke kad se ponovo okupimo. Na televiziji se sada pojavim kao gost i stručnjak u oblasti materijalnog i krivičnog prava.

foto: Petar Aleksić

Kako vam se danas dopada "Slagalica"?

- Pratim kviz. I devedesetih ga je vodilo nekoliko voditelja. Moram da pomenem kolege Ivana Mladenovića, Ivana Bauera i Tanju Veljković. Radila sam prvih hiljadu emisija s Nikolom Neškovićem. Danas sve pohvale mogu da kažem na račun novih voditeljki s Kristinom Radenković na čelu. Mislim da to lepo rade i da su dale novu energiju kvizu. Svaka od njih ima autentičan pristup gledaocima. Naravno, i one same doprinose popularnosti kviza.

foto: Petar Aleksić

Razmišljate li o tome da napišete knjigu o svom radu na televiziji?

- Nisam o tome razmišljala. Hvala vam na dobroj ideji. Latim se pera veoma često, ali pišem naučne radove. Sve je moguće. Bilo bi to značajno iskustvo i imala bih sigurno svašta da kažem.

Koga od takmičara posebno pamtite?

- Bili su to sjajni ljudi. Pamtim Omera Ekića, Jana Bažika i Marka Obradovića, takmičara koji je imao samo 16 godina, a danas je docent na Matematičkom fakultetu.

foto: Petar Aleksić

Vaša omiljena igra?

- Asocijacije.

Da li vam smeta što će asocijacija na vas uvek biti prva voditeljka "Slagalice"?

- Nemam ništa protiv da to ostane svima asocijacija na mene. Prija mi i drago mi je.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov