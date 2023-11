OVO JE PRVI MUŽ MILENE DRAVIĆ: Glumica se udavala 3 puta, a njemu je bila NAJVEĆA LJUBAV, evo zbog čega su se razveli (FOTO)

Mileni Dravić i Draganu Gagi Nikoliću mnogi su zavideli na nestvarnoj ljubavi koja je trajala decenijama.

Milena se, inače, udavala tri puta, a malo ko zna ko je bio njen prvi muž.

Jedan od prvih koji je osvojio srce tada mlade Milene Dravić bio je reditelj Puriša Đorđević koji je umro prošle godine u 99. godini života.

foto: Zorana Jevtić

Puriša je svojevremeno za domaće medije govorio o Mileni i njihovoj ljubavi.

- Najvažnije u životu je da se ne plašiš. Ja se nikada ničega nisam plašio, blisko mi je ono što je govorio Niče – nije suština u tome da smo bili živi, nego kako smo živeli. Viđam ljude koji su nasmejani i srećni, ponekad sretnem i one bogate. Ali, i jedni i drugi uvek imaju strah koji ne mogu da shvate – prvi se plaše nesrećnih, jer misle da je nesreća “zarazna”, a bogati se, po istom principu, plaše siromašnih. Čovek ne sme da se plaši ni kad ostane bez kinte, ni kad ima milione, ni kad ostane bez ljubavi, ni kad ima ljubav. Ljubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dan-danas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Da li verujete da se od tada još nisam opametio? Ali, od svih žena koje sam poznavao i koje sam voleo, još uvek jedino i najviše volim Milenu Dravić. - rekao je tada Puriša Đorđević za domaće medije i dodao:

foto: Zorana Jevtić, Marina Lopičić

- Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ta ljubav je 1960. prerasla u brak. U to vreme je bila velika zvezda. Išli smo iz filma u film. Ali kad sam primetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovek za nju – prijateljski smo se razveli – rekao je Puriša Đorđević.

foto: Kurir Televizija

Inače, Milena i Gaga Nikolić bili su jedno drugom najveća podrška i oslonac, a na ljubavi su im zavideli mnogi. Iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio njena ljubav za sva vremena. Bili su u braku preko četiri decenije, a jednom prilikom legendarni Gaga objasnio je kako su uspeli da održe brak.

foto: Jelena Obradović

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

Bonus video:

01:50 Radoslav Zelenković o Draganu NIkoliću kao o poslednjem šmekeru srpske kinematografije