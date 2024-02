"NEŠTO ME JE VUKLO DA SE VRATIM NA KOSOVO" Sve je očarala u "Porodičnom blagu", a onda je PRESEKLA, evo šta se danas dešava s njom

Serija "Porodično blago" mnogo puta se reprizirala na Javnom servisu Srbije, a zgode i nezgode junaka ovog popularnog televizijskog projekta prepričavaju se i godinama nakon prvog emitovanja.

Mnogi se sećaju čuvenog Listera, kog je glumio pokojni Branko Cvejić, dok se njegova ćerka pojavljuje u nekoliko epozoda.

foto: Printscren/Youtube

Nju je tumačila Anika Milićević.

- Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: "Lepo što se baviš ovim poslom", iako joj nije bilo drago dok sam to studirala - rekla je pre nekoliko godina Anika, koja je glumu završila u Prištini.

Ova šarmantna glumica je iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kada je počelo bombardovanje 1999. godine.

foto: Printscreen/Youtube

- Taman je karijera krenula uzlaznom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo - kazala je ona u jednom intervjuu pre nekoliko godina.

foto: Youtube screenshot

- Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo - dodala je Anika.

Glumica se vratila na Kosovo i nastavila karijeru u svom prištinskom pozorištu sa privremenim sedištem u Gračanici.

- Živim na relaciji Beograd-Kosovo zbog angažovanja u prištinskom pozorištu koje u poslednjih godina obimno radi - kaže Anika koja se razvela od supruga i ima 17-godišnjeg sina Gavrila.

(Kurir.rs/Blic/ prenela: T.J.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa