ISTINITA I INTIMNA PRIČA O LEGENDARNOM GAGI NIKOLIĆU: Novi roman Dušana Stojanovića o večitog šarmeru sa BEOGRADSKIH ULICA

Promocija romana "Gaga - sanjao sam" Dušana Stojanovića o bardu domaćeg glumišta Draganu Nikoliću održana je u nedelju u njegovom matičnom pozorištu Atelje 212.

Sećanja na omiljenog beogradskog šmekera s velikim brojem okupljenih pored autora podelili su i Goran Sultanović, Milan Caci Mihailović, Kristina Kika Jovanović, Aleksandar Dimitrijević i Boško Milosavljević.

Prema rečima autora romana, stranice ove knjige obiluju i Gaginim sećanjima, koja je sakupio kada je legendarni glumac počeo da piše knjigu o sebi, sistematizujući kako bi ona trebalo da izgleda.

- To su bile kratke priče o retrospektivi, u kojima sam pokušao da što više pratim ritam njegovog života, kako je i šta je želeo da kaže i da to ostane kao svedočanstvo tog vremena - istakao je Stojanović i dodao:

- I ne samo njegovog celog života već i jednog vremena kojeg više nema. I u tom smislu ova priča prati deo njegovog života koji nije poznat ljudima, a to je Beograd kojeg više nema, koji je postojao od kraja četrdesetih pa do devedesetih, u kome su postojali postulati ponašanja i nivoi razumevanja.

Ceo život na dlanu

Radnja romana prati Gagin život od rane mladosti do zrelog doba, a obiluje javnosti dosad nepoznatim činjenicama.

- Gaga Nikolić me je na mala vrata uveo u svet umetnosti kad sam imao sedam godina. Sreli smo se ponovo kad sam se, nakon izleta u slikarstvo i muziku, vratio pisanju i tada mi je svesrdno pomagao da napišem knjigu "Život iza zavese", o njegovom prijatelju Zoranu Radmiloviću. Ubrzo zatim snimili smo moje stihove kao poklon Goranu Sultanoviću za rođendan - naveo je Stojanović u predgovoru.

Šarmer za sva vremena

Tragom "šarmera za sva vremena" dišu beogradske ulice oko Kalenića, na Čuburi i Crvenom krstu, gde je odrastao i živeo, ali prolazi i kroz kafane u centru i Nikolićevo matično pozorište Atelje 212.

- Vodili smo i obične razgovore, pravio je šale na moj, ali i na svoj račun, održavajući balans. Samo jednom sam uspeo da mu prodam njegov štos i platim piće. Nije se naljutio. Puštao me je u svoj život, za svoj sto. Bila je to svojevrsna akademija života i umetnosti. Učio me je koliko je nešto u životu važno, a koliko ne - ističe autor.

Ko je Dušan Stojanović?

Dušan Stojanović napisao je dramu "Cherchez la femme", monodrame "Život iza zavese" i "'Ajde, glumac, reci nešto smešno", uradio je dramatizaciju predstave "Crni leptir" na muziku Ju grupe za Pozorište na Terazijama, adaptirao je dramu "Čovek sa četiri noge" Radivoja Lole Đukića.

Scenarista je filmova "Hod po oblacima", "Snovi pisani po kaldrmi" i "Mrtva trka", TV serije "Dođi juče", a kao scenarista i reditelj potpisao je dokumentarne filmove "Život iza zavese" o Zoranu Radmiloviću; "Svetionik kroz maglu ravnice"; "Prvi film" o Miki Antiću; "Prisajedinjenje - jedan vek" i "Bluz garavih sokaka".

Autor je romana "Život iza zavese" o Zoranu Radmiloviću i dve zbirke pesama "Balkanski rokenrol" i "Radost i ljubav", za koje su stihove snimili najznačajniji srpski glumci i pesnici.

