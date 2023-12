KAKO SU "TESNA KOŽA" I "HAJDE DA SE VOLIMO" POSTALE DEO NAŠEG LOKALNOG HUMORA: Ovo su komedije uz koje se uvek čeka Nova godina

I opet je došlo doba godine kad se televizijski program korenito menja i gde preovlađuju zabavni sadržaji, muzika i filmovi. Novogodišnji program. To jest, bolje je reći praznični, jer ova drugačija šema manje-više ostaje do Božića, a okončava se s tzv. srpskom Novom godinom.

foto: Printscreen/Youtube

Što se filmskog programa tiče, upadljivo je to da će tih nekoliko neradnih dana oko Nove godine biti više filmskih termina u dnevnim časovima. Tradicionalno se tu emituju serijali popularnih domaćih komedija, a ove godine će biti "Tesne kože" i "Hajde da se volimo". U mojim tekstovima se ovim serijalima nisam bavio iz prostog razloga što računam da među čitaocima postoji veliki broj onih koji umeju da navedu više replika iz ovih filmova nego što bih ja mogao izneti zanimljivosti o njima.

foto: Printscreen/Youtube

Te komedije su uticale na svakodnevni govor, citiraju se (nekad i nesvesno), postale su deo našeg lokalnog humora, što je ozbiljan kulturni značaj. Primećujem da internet mudrijaši često ove filmove spominju s podsmehom. Bez dubljeg zalaženja u motive, dovoljno je pogledati gledanosti koje ti filmovi ostvaruju i prihvatiti činjenicu da, iako su snimljeni pre nekoliko decenija, svaki put ulaze u godišnje liste s najvišim rejtinzima. Tu su u samom vrhu. U ljubavi gledališta prema njima postoji i jak element nostalgije, koja je zapravo jedno depresivno osećanje, tim gore što ga neki drugi oblici života sa interneta često zloupotrebljavaju u svojim pokušajima pisanja. Praznici, i pored veselja koje nose, na neke ljude deluju i depresivno, ali "Tesne kože" i "Hajde da se volimo" pre svega imaju za cilj da gledaocu donesu osmeh na lice.

foto: Printscreen

Za one koji ne vole da gledaju novogodišnji zabavni program, 31. decembra RTS će emitovati već ustaljeni filmski maraton, a to je ovoga puta originalni serijal "Planeta majmuna". Tih prvih pet filmova iznedrilo je dugotrajnu franšizu koja se u drugačijem obliku emituje i dan-danas. Neobični svet, u kom su ljudi svedeni na nivo potčinjenih divljaka dok vladaju čovekoliki majmuni sposobni da govore, bio je metafora za probleme društava s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih, kada su ovi filmovi nastajali. Nažalost, malo je toga zaista rešeno i u današnjem svetu tumačenja su takođe aktuelna.

foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Od 1. do 3. januara na RTS1 biće prikazana trilogija "Kingsman". Reč je o vrlo uspelim akciono-špijunskim komedijama, na tragu filmova o Džejmsu Bondu, ali s pojačanim apsurdnim elementima i više humora, kao da su autori sebi dali oduška da se bolje zabave. Za ovdašnju publiku može naročito biti zanimljiv poslednji deo, zapravo prednastavak "Kingsman: početak", gde se u komplikovanoj zaveri svetskih moćnika i brojnih istorijskih ličnosti pojavljuje i Gavrilo Princip. Naravno da sve to povezivanje evropskih dinastija i ljudi čiji je uticaj tad bio u usponu ne treba shvatati ozbiljno, ali je svakako zabavno pogledati kako se neke postojeće teorije (zavere) o događajima koji su prethodili Prvom svetskom ratu uklapaju u deo filmske priče koja i sama ima svoju predistoriju.

foto: Kurir, Shutterstock

Prvog januara biće prikazan i film "3211", svojevrstan i kod nas neviđen spoj biografskog, igranog, dokumentarnog filma i muzičkog video-albuma, s reperom Stefanom Đurićem poznatijem po pseudonimu Rasta. "3211" je tek izašao iz bioskopa i ekskluzivno će moći da ga vide gledaoci RTS. Takođe je na programu "Bilo jednom u Venisu", akciona komedija s Brusom Vilisom, Džonom Gudmanom i Džejsonom Momoom.

foto: London Entertainment / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Poznato je da je Vilis oboleo i da je za kratko vreme dao mnogo malih uloga u filmovima B produkcije, dok je još mogao da radi, ne bi li imao dovoljno novca kad za to ne bude u stanju. "Bilo jednom u Venisu" jedan je od poslednjih gde je ova glumčina dala značajnu ulogu. I to je ukratko to, za nekoga sve, za svakog ponešto.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Popević)

Bonus video:

08:17 Lepa Brena i Senidah pomerile granice i priredile veče za pamćenje