ŠTA NAM DONOSI 2024: Stižu novi filmovi Šijana i Zafranovića, kao i dva s Lauševićem, a posle NEDELJE i jedna prava melodrama

Naša publika i dalje najviše voli da gleda domaće filmove u bioskopima, a uzbudljivu sezonu premijera otvara biografska drama "Nedelja" o pevaču Džeju Ramadanovskom.

foto: Pelicula production

Najviše će se čekati nova ostvarenja "Djeca Kozare" Lordana Zafranovića i "Budi bog s nama" Slobodana Šijana, a najavljena su i dva filma s Žarkom Lauševićem "Ruski konzul" i "Volja sinovljeva".

Nešto i na Festu

- Selektor Festa Jugoslav Pantelić uputio nam je poziv da "Ruski konzul" otvori ili zatvori Fest. Videćemo. On mora da pogleda taj film. Poziv smo dobili blanko, na osnovu moje reputacije, ali i zato što je to poslednja uloga Žarka Lauševića, i to velika. Stigla je ponuda. Jugoslav će pogledati film, pa možda i odustane (smeh). Trenutno je to strategija za novi film - otkrio je ranije za Kurir Miroslav Lekić.

foto: Goran Đukanović

Na jesen se očekuje da izađe i drugi film s Laušem "Volja sinovljeva", čiji nastavak su podržali Telekom Srbija i Miloš Avramović. Ekipa prvog srpskog postapokaliptičnog filma završila je snimanje, a reditelj Nemanja Ćeranić, koji potpisuje i film "Nedelja", donosi nam epsku avanturu, inspirisanu našom tradicijom, koja je smeštena u daleku budućnost, posle nuklearne katastrofe. U svetu bez reda i zakona vladaju haos i anarhija. Ekonomija se zasniva na robnoj razmeni, a najvrednija valuta je metak.

foto: Dejan Petković

Za premijeru dugočekanih filmova Šijana i Zafranovića prvo ćemo čekati festivale u Kanu ili Venecije, pa tek domaću distribuciju. Prvo će izaći, odmah posle "Nedelje", komedija "Jorgovani" Siniše Cvetića i Davida Jakovljevića. Rediteljsko-scenaristički tandem u produkciji "Koštunjak filma" sprema novi hit za domaće bioskope.

foto: Košutnjak film

- Zvezde su ljudi, a ljudi su svakojaki. "Jorgovani" su satira, a satire nikad nisu samo smešne. Igor (Ivan Bosiljčić) i Katarina (Sloboda Mićalović), glavni glumac i glumica melodramske serije "Kad zamirišu jorgovani", zajedno su i na ekranu i van njega. Oslepeli od bliceva i ogluveli od aplauza, oni se, iako nerazdvojni, dugo nisu ni čuli ni videli... Sve do dodele nagrada za najbolju seriju godine, gde će se cela ekipa okupiti i gde će zajedno otkriti da prljav veš smrdi više ako je firmiran - zaplet je ove melodrame.

foto: Košutnjak film

Scenario Paskaljevića

U pripremi su "Mačji krik" prema scenariju pokojnog reditelja Gorana Paskaljevića, "Bauk" Gorana Radovanovića, "Pukotina u ledu" Maje Miloš, "Radnička klasa ide u pakao" Mladena Đorđevića, što bi trebalo da vidimo do kraja godine.