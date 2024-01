KAKAV OBRT! Za malog Alena rekli da živi u SIROMAŠTVU, a ovo je prava istina! Dečak za Kurir: "Moj život nije kao Džejev..." FOTO

Jedna od najpoznatijih ulica u Beogradu, duga oko stotinu metara, predstavlja srce i dušu srpske prestonice, ispisala je stranice mnogih života, a među njima i 12-godišnjeg dečaka Alena Selimija.

Zapevavši kafanski hit "Nedelja" Džeja Ramadanovskog, osvojio je srca autorske ekipe ovog ostvarenja i postao zvezda istoimenog filma, oživevši lik folkera.

foto: Promo

- Bio sam sa sestrom u Skadarliji, često idem tamo s društvom. Šetamo se, pevamo i sviramo. Jednom smo sestra i ja mahali ljudima na prozoru, odmah je napolje izašla devojka, zove se Ana i pitala me je da li znam da pevam. Rekao sam - naravno da znam, i pitao šta želi da joj otpevam. Tražila je "Nedelju" od Džeja. Kad sam otpevao nekoliko stihova, pitala me je da li želim da glumim Džeja. Mislio sam da se šali. Tražila je moj kontakt, dao sam joj Instagram - otkrio nam je mladi Selimi, koji je od utorka, kad je premijerno prikazan film "Nedelja" Nemanje Ćeranića, osvojio srca publike.

Nisam očekivao

Ubrzo nakon toga usledio je poziv koji, kako kaže, nisu očekivali ni Alen ni njegova porodica.

foto: Petar Aleksić

- Čuli smo se preko Instagrama, tražili su da pričaju s mamom i tatom. Kad sam im rekao o čemu se radi, mislili su da se šalim, onako kako ja to umem. Ni sam nisam verovao da su zapravo ozbiljni. Sutra ujutru me je čekao kombi, otišli smo na Banovo brdo, tamo smo pričali s ljudima iz produkcije, dali su mi neki tekst, ja sam to čitao i njima se dopalo - prisetio se mladi Selimi.

Peti po starešinstvu, rođen je i odrasta na Karaburmi. A u filmu se pojavljuje i njegova starija sestra Andrijana Selimi.

foto: Petar Aleksić

- Imam 12 godina, idem u peti razred. Živim s roditeljima, bratom i sestrama. Brat Kristijan je najstariji i on je sve vreme bio sa mnom, evo i sad sedi tamo i čeka me da završim, pa da idemo kući. Išli smo zajedno na premijeru i u Novi Sad. Moja sestra Andrijana je isto glumila u filmu. Ona je glumila moju, odnosno Džejevu sestru kad su bili mali - rekao je za Kurir Selimi.

Džej je imao teško detinjstvo, odrastao u domu za nezbrinutu decu, a producenti su napomenuli da je mali Alen imao sličnu sudbinu kao i pevač.

"Mali Alen ima sličnu sudbinu kao Džej. Našli su ga dok je prodavao ruže u Skadarliji. Dobio je poziv za kasting, tamo otpevao pesmu "Nedelja" i uloga je bila njegova", rekao je producent filma Vladan Anđelković na konferenciji za medije uoči premijere.

foto: Petar Aleksić

Kako je režiser ovog ostvarenja Nemanja Ćeranić ispričao, Alen nije znao da čita, ali je uspeo da se spremi za ulogu malog Džeja.

"Alen je divan. On ne zna da čita. Imali smo čoveka na setu koji je morao da radi s njim. Bio je u stanju da nauči tekst. Mesecima smo ga spremali za snimanje. Snimio je tri epizode serije. U početku sam se uplašio, ali je na setu išlo dobro", rekao je Nemanja.

Međutim, mali Alen je demantovao ovu priču i rekao da je njegova sudbina drugačija, da živi sa roditeljima i da ide u školu kao svi njegovi vršnjaci.

- Moj život nije isti kao Džejev, on je imao mnogo težu i tužniju sudbinu. Znao sam ko je on, ali nisam znao da je tako teško živeo. Išao je u dom, isterali su ga iz kuće, farbao je automobile da bi zaradio, a bio je mali. Moj život je drugačiji, ja idem u školu i omiljeni predmet mi je matematika - ponosno nam otkriva Selimi.

Kad porastem...

Film "Nedelja" konačno je u redovnoj bioskopskoj distribuciji, a Alen je nestrpljiv da se vidi s drugarima iz škole i čuje njihove utiske.

foto: Petar Aleksić

- Prepoznaju me na ulici, prilaze mi da se slikamo ili dovikuju: "Eno ga Džej!" (smeh) Nisam se još video s drugarima, sad smo na raspustu, ali su me svi u školi pitali kad će da izađe film. Svi jedva čekaju, ne znam da li su gledali. Jedva čekam da ih vidim da mi ispričaju - kaže Alen.

Srca publike osvojio je prvim kadrom, a otkrio nam je i da želi da se bavi glumom i pevanjem kad poraste.

- Kad porastem, voleo bih da budem i glumac i pevač. Da pevam kao Džej, ali i da opet snimam neki film. (smeh) Bilo mi je baš lepo na snimanju. Družili smo se, pevali smo u kombiju. Jedino mi je bilo teško što sam morao nekad da ustanem u pet ujutru. Najviše sam se družio s Nemanjom Ćeranićem i s Husom - rekao je Selimi.

foto: Petar Aleksić

Na pitanje ko mu je omiljeni glumac, sa osmehom na licu izgovorio je: - Najviše volim Baću i Maraša iz "Južnog vetra", oni su mi super, hteo bih da budem glumac kao oni - zaključio je mladi glumac.

Ivan Jevtović oduševljen Selimijem

Prve časove glume mali Alen Selimović dobio je od glumca Ivana Jevtovića, a u filmu su podelili kadar u više navrata.

foto: Petar Aleksić

- Na setu sam imao dečji ansambl s kojim sam radio i pripremao ih da stanu pred kameru. Tu je bio i Husein Alijević Husa i Seksi iz Crnog Ceraka. Radili smo nekoliko meseci i jako sam zadovoljan kako je sve to ispalo. Alen i njegova sestra su kastovani od Bobana Dedejića. Sticajem neverovatnih okolnosti njih dvoje su prepoznati. Alen je jako talentovan i iskreno se nadam da će njegova priča biti uspešna i da će postati ozbiljan glumac. Uradio je divan posao i da mogu, dodelio bih mu Oskara. S neverovatnim intenzitetom drame je otvorio film, verno je preneo emociju - rekao je za Kurir Ivan Jevtović.

(Kurir.rs)