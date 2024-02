POSLEDNJI FILM NEBOJŠE GLOGOVCA JE PRAVA MISTERIJA: Snimljen pre 9 godina, nikada nije prikazan "NIŠTA MI NIJE BILO JASNO" (FOTO)

Jedna od najvećih misterija domaće kinematografije prethodnih gotovo deset godina predstavlja naslov "Apsurdni eksperiment" (The absurd scame) Boška Ilića.

Ovaj visokobudžetni film snimljen je još 2015. godine i okupio je neverovatnu glumačku ekipu na čelu sa Srđanom Žikom Todorovićem i Nebojšom Glogovcem. Ostvarenje je godinama u procestu postprodukcije i od tada o njemu nema nikakvih informacija.

Veliki planovi

FIlm "Apsolutni eksperiment" još za vreme snimanja imao je pažnju svetske javnosti i važio je za jednog pretedenta za nagrade na najznačajnijm svetskim filmskim festivalima.

Kako se navodi u saopštenju koje je tada stiglo na adresu redakcije Kurir ovaj film predstavlja novitet, ne samo u produkcijskom i tehnološkom smislu, a krasi ga i izvnaredan scenario, koji je okupio velikane srpskog glumišta.

Pord Glogovca i Todorovića, uloge su poverene Branki Katić, Petru Božoviću, Milošu Bikoviću, Gordanu Kičiću, Mirjani Karanović, Sergeju Trifunoviću, Nikoli Đuričku, Vuku Kostiću, Nini Janković, Lazaru Ristovskom, Predragu Mikiju Manojloviću, Nataši Ninković i mnogim drugim imenima.

Sinopsis

Film je koncipiran kao video igrica, gde svaka karika u društvu, od najviše do najniže, ima svoju ulogu u stavaranju savršenog vida prevare, ne znajući ko-koga vara, a ko biva prevaren.

Cilj ovog filma je da predstavi društvo u pravom svetlu, koje se zasniva na nepoverenju u današnje vreme i prikaže nam da živimo u materijalno bogatom svetu koji je emotivno siromašan, jer kako kaže jedna replika u filmu: "Mnogo je ljudi, da bi svako bio čovek".

Ipak, promašaj?

Impresivna glumačka podela ipak nije bila garant da će film ugledati svetlost dana. Film je režirao mladi režiser i scenarista Boško Ilić, koji je duže vreme boravio u Americi, a došao je u Beograd a aprilu 2014. da bi snimio film koji je, kako je tada najavljeno, namenjen američkom tržištu. Pored Ilića, producent je i Milan Tabašević, a film je trebao da izađe u okviru Independentproduction.

Snimanje se odvijalo na različitim lokacijama – u Savamali, na Novom Beogradu, garaži ispod Skupštine, a ove lokacije su uspele da dočaraju dramatičnost koja se prožima kroz ceo film.

Ipak, uprkos pompeznim najavama da će postići veliki uspeh u Americi, glumci iz filma ne znaju kakva je sudbina ovog ostvarenja. Nezvanične priče iz filmskih krugova kažu da reditelj navodno nije bio zadovoljan kako je montiran film, pa zbog toga nije bila premijere u jesen 2015, kako je prvo bilo bilo najavljeno. Rok se stalno pomerao, a onda je usledila pandemija korona virusa.

Abnormalni honorari

O filmu nije bilo ni reči godinama, a pre četiri godine glumica Mirjana Karanović je u intervjuu za Noizz otkrila pozadinu ovog filma:

- Biću iskrena: svi koji smo radili na tom filmu, svi glumci, cela ekipa – radili smo to isključivo zbog dobrih honorara. Scenario je za mene i za ostale bio potpuno nerazumljiv u smislu o čemu se radi, sta se dešava, ko su ti likovi - rekla je Karanović.

Kako je tada otkrila Glogovac je pozvao kolege i oni su prihvatili da rade film, oko kojeg je obavijeno mnoštvo tajni.

- Pojavio se jedan mlad i zgodan dečko koji se predstavio kao producent i finansijer tog filma. Ne sećam se njegovog imena, ali se sećam da je bio menadžer nekom poznatom sportisti (bivši menadžer u to vreme). Ne znam kako ga je taj prilično autistični i bizaran mladi reditelj, koji nije ni završio neku školu za režiju (mislim da se bavio fotografijom), ubedio da finansira film. Mislim da je, koliko se sećam šta mi je pričao, verovao da će film zaraditi mnogo para u Americi. Pokušala sam da izrazim svoju sumnju u to, ali on mi nije verovao, tako da sam odustala. Pomenuti menadžer je animirao Glogovca, a onda je Glogi pozvao sve nas i mi smo svi pristali - objasnila je tada Mira i dodala:

- Snimanje je bilo isto bizarno. Stajali smo u nekim čudnim objektima izgrađenim u hali, u skoro totalnom mraku i govorili rečenice, a neki put se sasvim sporo kretali. Ništa mi nije bilo jasno, kao ni bilo kome drugom, ali smo izgurali to. Ja sam jedva čekala da se sve to završi i da idem kući.

Šta će biti sa ovim ostvarenjem nije poznato još uvek, ali ukoliko se ipak prikaže u bioskopima to će biti zvanično poslednji film Nebojše Glogovca, koji je preminuo 2018. godine.

