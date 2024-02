MILOŠ BIKOVIĆ NIJE JEDINI KOME SU ODUZELI ULOGU! Ovi glumci su ZABRANJENI zbog SKANDALA i godinama su na CRNOJ LISTI nepoželjnih

Glumac Miloš Biković izgubio je ulogu u seriji "Beli lotos" nakon optužbi Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine da podržava genocid, ali ovo nije prvi put da je neki dramski umetnik zabranjen zbog skandala.

Moć društvenih medija i javnog mnjenja s godinama postaje sve veća, te je sposobna da uzdigne, ali i uništi karijere čak i najcenjenijih ličnosti. Kultura poništavanja je pojava u kojoj se pojedinci suočavaju s javnom osudom zbog svojih postupaka i predstavlja odlučujući aspekt modernog doba, a linija između slave i sramote postaje sve tanja.

Iako je slučaj otkazivanja angažmana Miloša Bikovića presedan u domaćoj kinematografiji, brojne holivudske zvezde doživele su sličnu sudbinu, te su od junaka sa ekrana postali žrtve u zamci mreže negativnog publiciteta i posledica koje su dovele do urušavanja njihovih karijera. Sličnu sudbinu doživeli su Kevin Spejsi, Armi Hamer, Lijam Nison, Čarli Šin, Vil Smit, Mel Gibson, dok Met Dejmon godinama uspeva da se izbori s pritiskom javnosti da bude "zabranjen".

Društvene mreže sude

Holivudski superstar Met Dejmon više puta je bio na listi "zabranjenih" zbog svojih izjava u javnosti, ali i komentara na društvenim mrežama. Glumac je nedavno bio glavni nosilac negativnog publiciteta nakon što je u jednom intervjuu objasnio da više ne koristi uvredljiv izraz za homoseksualce, jer se njegova ćerka naljutila.

Ovo je izazvalo oštru reakciju ljudi na društvenim mrežama. Takođe, dobitnik Oskara poznat je po škakljivim objavama na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter), gde je više puta optužen za rasizam i da opravdava nasilje nad ženama. Ipak, glumac uspeva da istraje i da održi svoju karijeru uprkos snažnim pritiscima i pokušajima da bude "zabranjen".

Ovo nije prvi primer da korisnici društvenih mreža žele da kazne nekoga zabranjivanjem, odnosno otkazivanjem njegovih angažmana te je tako pre nekoliko godina Lijam Nison, umalo završio svoju karijeru nakon što je pronađena njegova stara objava u kojoj piše "da želi da ubije crnca". Reč je o objavi koja je nastala nakon što je njegovu blisku prijateljicu silovao Afroamerikanac, a on je u naletu besa napisao taj komentar, zbog čega se nekoliko puta izvinio i istakao da se kaje zbog burne reakcije. Međutim, internet zajednica nikako ne prašta i nije blagonaklona prema pokajnicima.

Od zvezde do egzila

Pad Kevina Spejsija, nekada smatranog za jednog od najsvestranijih i najuspešnijih holivudskih glumaca, bio je brz i dramatičan. Optužbe za seksualno nedolično ponašanje pojavile su se 2017. godine, kada su žene i muškarci kroz pokret Me too delili svoja traumatična iskustva u industriji zabave, što je izazvalo brojna otkrića koja su zauvek promenila putanju njegove karijere, ali i karijere nekoliko njegovih kolega.

Spejsi se suočio s gomilom optužbi kolega glumaca i profesionalaca iz industrije, što je dovelo do otkazivanja projekata, brisanja njegovih scena u završenim filmovima i potpunog izgnanstva iz Holivuda. Iako je oslobođen optužbi, njegovi filmovi su i dalje na listi "zabranjenih", a primer je njegova rola u seriji "Kuća od karta", koja je naprasno izbrisana iz scenarija.

Armi Hamer, poznat po ulogama u filmovima poput "Skrivena ljubav" (Call Me by Your Name) i "Društvena mreža", suočio se s brzim padom kada su se pojavile uznemirujuće optužbe u vezi s njegovim privatnim životom. Optužbe za psihičko i seksualno zlostavljanje, zajedno sa eksplicitnim i uznemirujućim porukama koje su mu pripisane, dovele su do njegovog "zabranjivanja" u više filmskih projekata u kojima je učestvovao.

Nekada obećavajuća karijera Armija Hamera se srušila kao kula od karata, a još uvek nije poznato da li će uspeti da se vrati u Holivud.

Neumesno ponašanje

Glumac Čarli Šin, koji je godinama bio sinonim za uspešne filmske i serijske projekte, danas ima problema da dobije novu ulogu. Sve je počelo kada je dobio otkaz u sitkomu "Dva i po muškarca" 2011. godine, kada su se uz njegovo ime vezivali brojni skandali, počev od zloupotrebe narkotika do javnih afera. Bombastične izjave koje je davao u medijima dovele su do velikog negodovanja. Njegovo mesto u seriji zauzeo je Ešton Kučer, a on se od tada pojavljivao u epizodnim ulogama.

Šamar na ceremoniji dodele Oskara 2022. godine odjeknuo je svetom i Vila Smita stavio u nezgodan položaj. Nakon neumesne šale komičara Krisa Roka na račun Vilove supruge Džejd Piket Smit, koja zbog autoimune bolesti nema kosu, Smit je ošamario kolegu za vreme trajanja ceremonije, što su snimile sve kamere.

Iako se izvinio, nakon ovog skandala Akademija ja zabranila Smitu da prisustvuje ceremoniji dodele nagrada 10 godina. Njegov angažman u brojnim ostvarenjima stavljen je na čekanje, a glumac još uvek nije imao premijeru od skandala iako se šuškalo da je počeo pripremu za snimanje dva filma tokom leta 2023. godine.

Prinudna pauza

Mel Gibson je još jedan holivudski superstar koji je bio na prinudnoj pauzi u trajanju od decenije. Glumac je bio praktično isključen iz Holivuda, a proterivanje je usledilo 2006. godine nakon što su u javnosti pušteni snimci gde je on oštro reagovao i dao antisemitske izjave. Incident je uključivao uvredljive komentare o Jevrejima, što je dovelo do široko rasprostranjene osude i štete po Gibsonovu reputaciju.

Četiri godine kasnije glumac je ponovo bio sinonim za negativni publicitet nakon što ga je bivša devojka Oksana Grigorijeva optužila za nasilje, a u javnost su procurili snimci na kojima je vređa. Takođe, još jedna glumica je izašla u javnost sa optužbama na njegov račun. Grandiozni povratak Mela Gibsona desio se 2016. godine u Veneciji, gde je nagrađen desetominutnim ovacijama na premijeri filma "Greben spasa".

