AMERIKANCI SNIMAJU FILM O MILEVI MARIĆ I ALBERTU AJNŠTAJNU: Producent je ćerka poznatog SRBINA, a glavnu ulogu igra velika zvezda

Američki biznismen srpskog porekla, Dobrivoje Tanasijević, još kao mladić napustio je bivšu Jugoslaviju i otišao u svet sa željom da postane uspešan fudbaler. Sticaj okolnosti i neočekivane prilike, odvele su njegovu karijeru u potpuno drugom pravcu.

foto: Dragana Udovičić

U Americi poznat kao Den Tana, jedan je od i najuticajnih i najsrećnijih Srba u svetu, a naročito je cenjen u Holivudu, Londonu, Ženevi... Bez ikavog predznanja, u isto vreme bio je u tri biznisa. Glumio i pravio filmove, posedovao fudbalski klub, ali mu je najveću slavu i bogatstvo doneo restoran "Den Tanas" u Los Anđelesu koji i danas okuplja najveću elitu iz Holivuda, ali i iz celog sveta. Brzo je postao producent. Sa filmom "Kičma" 1979. godine ušao je u Kan, a naredne godine sa ostvarenjem "Poseban tretman" .

foto: CEBEF Dušan Milenković

Filmsku kompaniju preuzela je moja ćerka Gabrijela Tana, i to je sada velika svetska kompanija. Ona je gošća Festa i najavila je da je ove godine u planu snimanje filma koji režira Antoni Korbin sa Helen Miren. On će se raditi kod nas, reč je o drami "Gospođica Anštajn" o Milevi Anštajn koji će se obavezno snimati u Novom Sadu.

foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Privatni život Mileve i Alberta Ajnštajna bio je sve samo ne lep. Albert je, kao i većina naučnika, bio zaokupljen svojim mislima i idejama, ali i kada to nije bio – bio je jako loš muž i nikakav otac. To je išlo do te mere da je čuveni genije krio postojanje svoje porodice i svog prvog deteta od javnosti.

Albert i Mileva dobili su 1902. vanbračno dete, devojčicu Lizel, a prema Albertovim strogim instrukcijama za to niko nije smeo da zna i Mileva je sa njom morala da se skriva u Novom Sadu. Albert nikada nije video ćerku. Špekuliše se da je devojčica, nakon što je Albert prinudio Milevu da je ostavi u kod roditelja i pridruži mu se u Bernu, preminula od šarlaha. Do današnjeg dana nije do kraja razjašnjena sudbina Ajnštajnovog prvog deteta, a o njoj se saznalo tek pre oko 30 godina, kad su otkrivena pisma koja je par razmenjivao u to vreme. Kasnije su u braku dobili sinove Hans Albert i Eduarda.

foto: Profimedia

Činjenice O MILEVI MARIĆ

- Rođena je u Titelu, u tadašnjoj Austrougarskoj- Imala je kraću levu nogu zbog greške babice na porođaju

- Tri i po godine je bila starija od Alberta

- Albert je dobio Nobelovu nagradu 1921. godine-

Njihovi sinovi Hans Albert i Eduardo kršteni su kao pravoslavci

Bonus video:

02:17 DARA IZ JASENOVCA UZBURKALA JAVNOST! Oglasio se Dan Tana, evo da li će se srpski film ipak boriti za OSKARA?! (KURIR TELEVIZIJA)