POZNATA ZVANIČNA SELEKCIJA FILMOVA KANSKOG FESTIVALA: U konkurenciji Kopola i Sorentino, ali i novi film dobitnice OSKARA

Nova ostvarenja Frensisa Forda Kopole, Dejvida Kronenberga, Pola Sorentina, Jorgosa Lantimosa i Pola Šredera su među filmovima u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg 77. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu.

foto: MCFC

Ukupno 19 filmova će biti u takmičarskoj selekciji festivala koji će se održati od 14. do 25. maja, prenosi portal Deadline. Neke od njih publika će moći da vidi i u našim bioskopima.

Naslovi

Poznata imena koja će lansirati nove radove u takmičarskoj selekciji uključuju Alija Abasija, koji donosi film „The Apprentice“, priču o mladim danima Donalda Trampa. Andrea Arnold se vraća sa filmom „Bird“, u kojem glavne uloge tumače Beri Kogan i Žak Odijar.

Poslednje delo Šona Bejkera, američkog reditelja, pod nazivom „Anora“, takođe će biti prikazano na Kroazeti. Jorgos Lantimos, reditelj filma „Poor Things“, lansiraće „Kings Of Kindness“, svoju najnoviju saradnju sa Emom Stoun. Dejvid Kronenberg se vraća sa filmom „The Shrouds“, a Pol Šreder će predstaviti „Oh Canada“, u kojem igraju Džejkob Elordi, Uma Turman i Ričard Gir. Od poznatijih imena tu je i Kiril Serebrenjikov koji predstavlja svoj novi film "Limonov – The Ballad", prenosi Nova.

U okviru Glavnog programa festivala našlo se i devet naslova domaće distributerska kuće filmova MCF među kojima i naslov Jorgosa Lantimosa "SVA LICA DOBROTE" (Kinds of Kindness) u čijem najnovijem filmu i ovaj put neizostavno igra, dobitnica nagrade Oskar Ema Stoun.

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Među ostalim naslovima koji će se takmičiti za glavnu nagradu, Zlatnu palmu su i filmovi "EMILIJA PEREZ" poznatog francuskog reditelja Žaka Odijara, kao i film Žila Leluša "LUDA LJUBAV" (Beating Hearts). Odijarov film u kojem glavne uloge tumače Zoe Saldana i Selena Gomez, donosi pred festivalsku publiku interesantnu priču o advokatici koja dobija ponudu da pomogne šefu kartela da se povuče i zauvek nestane, tako što će postati žena, o kojoj je oduvek sanjao.

foto: MCFC

U Glavnom takmičarskom programu festivala naći će se i film reditelja Kristofera Onorea "MOJ MARČELO" (Marcello Mio), čija je glavna tema poznata filmska porodica Mastrojani, a u trci za Zlatnu palmu je još jedan naslov jednog od najpoznatijih pionira horor filmova Dejvida Kronenberga "POKROV" (The Shrouds). Film donosi priču o izumu koji omogućava živima komunikaciju sa mrtvima.

"ROMANTIČNA GENERACIJA" (Caught By The Tides) kineskog reditelja Jia Zhang-Kea još jedna je film u programu festivala, a poslednji put 2018. godine reditelj se takmičio za glavnu nagradu sa filmom "Pepeo je najčistije belo".

U trci za Zlatnu palmu selektovani su i filmovi VELIKO PUTOVANJE (Grand Tour), reditelja Miguel Gomeša , DEVOJKA SA IGLOM (The Girl With The Needle), Magnus fon Horna i MOTEL SUDBINA (Motel Destino) reditelja Karim Anjoaza, inače miljenika Beogadske publike čiji su prethodni filmovi prikazani na Beogradskom Festu čiji je i sam bio gost na prethodnom izdanju.

U okviru Ponoćne selekcije (Midnight Screenings) biće prikazan još jedan film u distribuciji MCF "BALKONI" (The Balconettes) sa Noemie Merlan u glavnoj ulozi, koja je i rediteljka i scenaristkinja ovog filma.

foto: Profimedia

U okviru selekcije Kanske premijere (Cannes Premiere) biće prikazan film iz marokanske kinematografije, reditelja Nabila Ajuča "SVI VOLE TEUDU" (Everybody Loves Touda), dok će se dokumentarni film "ERNEST KOL, IZGUBLJENO-NAĐENO" (Ernest Cole, Lost And Found) o južnoafričkom fotografu naći u okviru Special Screenings programa.

U okviru poznate selekcije "Izvestan pogleda", premijerno će biti prikazan i film Lantimosove partnerke i poznate rediteljke i glumice Arijane Labed "SEPTEMBAR GOVORI" (Septmeber Says).

