ZLATNA PALMA ZA ŠONA BEJKERA: Nagrađen i hrvatski film s Mićanovićem, a evo spiska svih DOBITNIKA i šta gledamo u bioskopima

Film "Anora" američkog reditelja i scenariste Šona Bejkera dobitnik je nagrade Zlatna palma na ovogodišnjem 77. Filmskom festivalu u Kanu. Za ovo priznanje u trci su bila 22 ostvarenja, a pobedu je odnela priča o mladoj striptizeti iz Bruklina koja impulsivno odluči da se uda za sina ruskog oligarha. Šon Bejker je na dodeli nagrada rekao:

- Ovaj cilj sam imao 30 godina, sada imam 53 godine, šta dalje?

foto: EPA Sebastien Nogier

Otmica iz voza

Zlatna palma ide i u Hrvatsku, i to kratkom filmu Nebojše Slijepčevića "Čovek koji nije mogao ćutati", zasnovanim na istinitoj priči o otmici iz voza u Štrpcima 1993. godine. Glavne uloge poverene su Goranu Bogdanu, Aleksisu Manentiju i Draganu Mićanoviću.

foto: EPA Kristy Sparow Pool

- Publika u Kanu je izuzetno navijačka i jako podržava filmove, tako da je svaka projekcija ovde dobro prihvaćena i uvek je dobra atmosfera. Kada imate film u bilo kojem od tri programa u Kanu, možete biti jako ponosni, a činjenica da je ovaj film u službenoj konkurenciji, veliki je uspeh jer konkuriše za verovatno najvažniju filmsku nagradu na svetu Zlatnu palmu. Veoma smo srećni, mislim da ovaj film to zaslužuje i veselimo se što smo u tako dobrom društvu - izjavio je producent Danijel Pek.

Slijepčevića naša publika pamti po filmu "Srbenka".

Nagradu žirija osvojio je film "Emilija Perez" francuskog reditelja Žaka Odijara, koji je odneo i priznanje za najbolju glumicu, koju su ravnopravno podelile Adrijana Paz, Zoi Saldana, Karla Sofija Gaskon i Selena Gomez. Za režiju je nagrađen Migel Gomez za "Grand Tour", a za najbolji scenario Korali Farget za "The Substance". Nagradu za najboljeg glumca dobio je Džesi Plemons za ulogu u filmu "Kinds of Kindness" Jorgosa Lantimosa. Specijalna nagrada u okviru takmičarskog programa pripala je iranskom reditelju Mohamadu Rasulofu za film "The Seed of the Sacred Fig".

foto: EPA Andre Pain

Glamur i crveni tepih

Počasna Zlatna palma dodeljena je Džordžu Lukasu. U selekciji Izvestan pogled nagradu je odneo kineski film "Black Dog" reditelja Guana Hua, nagradu žirija dobio je film "L'Histoire de souleymane" Borisa Ložkina, a nagrada za režiju ravnopravno je dodeljena Robertu Minerviniju za "The Damned" i Rungano Njoni za "On Becoming a Guinea Fowl". Među onima koji su posetili ovogodišnje izdanje prestižnog festivala su Fransis Ford Kopola, Meril Strip, Fej Danavej...

foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Šta dolazi kod nas: Najviše se čeka novi Kopolin film

Neki filmovi s Kana već su kupljeni za distribuciju u Srbiji, a najviše se iščekuje film Fransisa Forda Kopole "Megalopolis", delo koje je sasvim sigurno podiglo najveću prašinu na ovogodišnjem izdanju festivala. Reč je verovatno o jednom od najskupljih filmova snimljenih u nezavisnoj produkciji novijeg doba, fascinantnom naučnofantastičnom spektaklu u kojem su glavne uloge ostvarili Adam Drajver, Đankarlo Espozito, Natali Emanuel, Lorens Fišbern i mnogi drugi.

foto: Profimedia

U distribuciji MFC, pored šest nagrađenih, takođe će se naći i ostali filmovi koji su se takmičili za nagradu Zlatna palma, među kojima i "Motel Sudbina" reditelja Karima Anjuza, "Pokrov" Dejvida Kronenberga, "Moj Marčelo" reditelja Kristofa Onorea, "Luda ljubav" reditelja Žila Leluša, "Parthenope" Paola Sorentina i drugi.