OVACIJE JELENI GAVRILOVIĆ: Najlepša naša glumica zapevala u predstavi "Veče mjuzikla na Terazijama" i evo šta je poručila

Sezona u Pozorištu na Terazijama se bliži kraju, a u hit predstavi "Veče mjuzikla na Terazijama" u režiji Darijana Mihajlovića nastupila je Jelena Gavrilović.

Ona je zatvorila ovu reviju i zapevavši hit "The Show Must Go On". Ceo projekat nastao po ideji glumca, prvaka ove kuće i v.d. upravnika Radoslava Radeta Marjanovića, i kako je izjavio, jedino muzičko pozorište na Balkanu i 149 njegovih članova, i skoro isto toliko spoljnih saradnika stali su iza ove predstave, spremni da pokažu potencijal svog teatra i spektakl kakvo je „Veče mjuzikla na Terazijama“ dodaju svom svom repertoaru.

„Mamma Mia“, „Cigani lete u nebo“, „Brodvejske vragolije“, „Crni leptir“, „Fantom iz opere“, „Flashdance“, „Viktor Viktorija“, „Sa druge strane jastuka“, „Inside Out“, „Zona Zamfirova“, „Čikago“, „Neki to vole vruće“…, samo su neki od naslova u čijim je numerama publika mogla da uživa.

Da li je ovo nagoveštaj da Jelena stiže kao pojačanje ove kuće još nema potvrde.

Glumica je poziv da bude deo spektakla prokomentarisala rečima:

- Želela bih da se zahvalim PNT na ukazanoj časti da podelim scenu sa fantastičnim kolegama ( balet, orkestar , hor i glumački ansambl) VEČE MJUZIKLA NA TERAZIJAMA prati istorijat pozorišta sa blagim osvrtom na projekte koje će mozda ugledati svetla reflektora na ovoj jedinoj sceni u našem gradu gde je prava magija moguća. Havala Show must go on - napisala je glumica, koja će ponovo nastupiti i večeras u hit prestavi.

