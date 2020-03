ZOVITE POMOĆ ZA HITNU POMOĆ! Ambulantno vozilo sa pacijentom žestoko se zakucalo u automobil! (VIDEO)

Iako bi rotaciona svetla i sirena trebalo da upozore sve učesnike u saobraćaju da propuste vozila hitne pomoći, u prometnim ulicama to i nije tako jednostavno. Štaviše, tada dolazi do situacija koje ugrožavaju bezbednost svih prisutnih, kao što se to desilo u ruskom gradu Jaroslavlj. Ambulantni kombi sa pacijentom hitao je da što pre stigne u bolnicu, pa je tako proleteo i kroz crveno svetlo na raskrsnici. U isto vreme, kolovozom koji se ukršta, naišao je velikom brzinom putnički automobil, čiji vozač nije ni čuo sirene. Došlo je do žestokog sudara u kojem, na sreću, niko nije nastradao, ali je pacijent morao da bude prevezen do bolnice drugim automobilom.

(V.P.-Z.N.)

Kurir