MENADŽERKA SPAVALA SA 17 GODINA STARIJIM ŠEFOM: Njegov sin mi je pripao i uputio samo 3 reči, šokirale su me

Britanka (28) je ispričala kako je vodila ljubav sa svojim šefom, a onda se desilo nešto što nije očekivala.

- Iz vedra neba, moj kolega mi je priznao da mu se sviđam, ali ne zna da sam ja već vodila ljubav s njegovim tatom – započela je ona. - Imam 28 godina, radim kao menadžer, a moj šef je svoj posao igradio od nule. On je tipičan momak koji drži do sebe, a posao mu izuzetno napreduje. Ima 45 godina i ženio se tri puta.

- Kada ne sređuje isporuke ili ćaska sa mušterijama, njegova strogoća nestaje i on postaje stvarno dobar. Nedavno sam izgubila dedu. Bio je bolestan mesecima, tako da nije bilo iznenađenje kada me je mama zvala dok sam bila na poslu.

- Počela sam da plačem, a šef me je zagrlio. Otišla sam da uzmem maramicu, ali je on rekao: “Vrati se - uživao sam u tome iako si tužna”. Vratila sam mu se u zagrljaj, ali ovaj put me je poljubio. Bili smo sami u kancelariji. Nastavili smo da se ljubimo, a onda smo imali seks na njegovom stolu.

- Mislila sam da će to kratko trajati, ali nakon dana provedenog kod kuće, vratila sam se na posao i on me je pozvao na ručak. Zatim je rezervisao hotel za nas i ponovo smo tamo vodili ljubav. Učinio je da se osećam neverovatno i sada stvarno želim da budem s njim.

- Njegov sin ima 25 godina, miran je momak i dobre naravi, ali nije moj tip. Razgovarali smo o planovima za vikend, a ja sam ga pitala da li ima devojku. Bila sam šokirana kada mi je rekao “Sviđaš mi se”. Šta da radim? On je mojih godina, ali nije materijal za dečka. Više volim društvo njegovog oca – rekla je ona.

