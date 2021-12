ZDRAVLJE ŽENA: Kako menopauza utiče na mentalno zdravlje

Kada pomenemo ovo stanje, obično pomislimo na nalete vrućine i prestanak menstruacije, ali ono je mnogo više od toga

Menopauza je prirodan proces u životu svake žene. Njenim dolaskom, u telu se dešavaju mnoge promene, a pored onih vidljivih golim okom, ne treba zaboraviti ni na simptome koji su "skriveni", a koji otkrivaju da je vaše mentalno zdravlje narušeno. Obično se javlja između 45. i 55. godine. Opadanjem nivoa estrogena odvijaju se razne hormonalne promene, uglavnom propraćene valunzima, preteranim znojenjem, glavoboljama i sl. Međutim, hormonske promene mogu uticati i na psihičko stanje, među kojima su promene raspoloženja i anksioznost.

foto: Profimedia

Promene raspoloženja

Nekoliko studija otkrilo je povezanost između depresije i menopauze. Veća verovatnoća da se pojavi depresija u menopauzi postoji kod žena koje su već ranije imale depresivne krize, kod onih koje se bave stresnim poslom, kod žena koje mnogo puše i koje su rađale posle 40. godine. Još nije sasvim jasno kroz kakve će faze proći žena u menopauzi, ali sudeći po istraživanjima, osam od 10 njih doživeće simptome u određenoj meri. Pored promene raspoloženja, žene se mogu suočiti s problemima sa spavanjem i nedostatkom seksualne želje, što može imati negativan uticaj na mentalno zdravlje. Tu je i nezainteresovanost za aktivnosti koje im pružaju zadovoljstvo, osećaj krivice i bezvrednosti, ali i suicidne misli ili razmišljanje o smrti.

foto: Profimedia

Kako da pomognete sebi

Postoje brojni načini pomoći koji ne obuhvataju profesionalnu terapiju. To može biti podrška porodice, zdrava ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i dobar socijalni život. Neke žene mogu prebroditi ovaj period i bez uključivanja hormonske terapije, ali one koje to ipak urade osetiće da se simptomi depresije povlače već pri samom uključenju. Mnoge žene uglavnom izbegavaju da traže stručnu pomoć, uglavnom zbog straha, ali i zbog uverenja da su tuga i pomenuti osećaji "obavezan deo starenja". Pri ulasku u menopauzu poželjno je mišljenje ginekologa, ponekad razgovor s psihijatrom, pa čak i pregled kod interniste.

(Foto: Shutterstock)

