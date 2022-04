MAMA NAŠLA NAJBIZARNIJI NAČIN DA ZARADI: Na popularnoj platformi prodaje slike BORA sa ovog dela TELA za 2 131 860 DINARA!

Zvezda OnlyFans-a i britanska mama Čar Borli zarađuje bogatstvo zadovoljavajući fetiše stopala na platformi za odrasle. Takođe uživa i u ostalim benefitima, kao što su kozmetički tretmani lepote i besplatni odmori.

foto: Profimedia

Čar Borli, iz Safolka, plaćena je 15.250 funti za slike njene "bore na stopalu". Ona je za Mirror rekla:

- Ovo je bio obožavatelj tri godine. On je jednostavno želeo da 'poseduje' boru na stopalu. Sada je njegova jer je on to platio.

Ova uvrnutost se pokazala popularnom i kod drugih pretplatnika, a drugi obožavatelj nudi Čar 3.740 funti za pedikir. Ona je otkrila:

- Morala sam da mu pošaljem sliku da bi uradio pedikir. On jednostavno želi da bude razmažen i da bude dobro tretiran! Od tada je plaćao dodatnih 6.000 funti da bi uradio frizuru i još jedan pedikir.

foto: Profimedia

U zamenu za izazovne fotografije i video zapise, fanovi su Čar počastili provodima na otmenim mestima za praznike. Jedan muški pretplatnik je poslao u luksuzne hotele sa pet zvezdica u Hrvatskoj i Italiji.

(Kurir.rs)

