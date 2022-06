BIO JE GOJAZNI KLINAC, A ONDA JE ODRADIO ČAK 30 OPERACIJA KAKO BI LIČIO NA RIKIJA MARTINA: Sad sam lepši od njega!

Muškarac koji je imao 30 kozmetičkih operacija da bi izgledao kao Riki Martin izjavio je da je „još lepši" od popularnog pevača. Francisku Marijanu Havijeru Ibanjezu rečeno je da liči na pevača, nakon čega je kasnije odlučio da ode pod nož.

Martinov "dvojnik" iz Buenos Ajresa u Argentini je u utorak u TV emisiji Mananisima govorio o napornim procedurama kojima se podvrgao da bi izgledao kao slavna zvezda.

- Uradio sam nos, bradu, usne... Želeo sam da izgledam kao Riki Martin, ali istina je da sam na kraju bio lepši od njega - rekao je Fransisko. Iako je prošao kroz dramatičnu transformaciju da bi izgledao kao pop zvezda, Francisko je nedavno otkrio da je najbolje "biti svoj" i rekao da mu je trebalo mnogo vremena da to shvati. Na pitanje zašto je toliko očajnički želeo da liči na pop zvezdu, rekao je da je sve uradio da se dopadne ljudima.

- Zbog osećaja pripadnosti koji svi imamo. I u to vreme nisam imao razliku da kažem 'Moram da budem najbolja verzija sebe'. Razmišljao sam o tome koga svi vole i, da, istina je, ljudi su mi rekli da na neki način ličim na njega. Tako da sam im verovao - rekao je on.

Fransisko je ranije ispričao kako je imao Martinovu fotografiju, shvatio da liči na njega i odlučio da "ide na to".

- Sada sam u stanju da shvatim da je idealna stvar biti svoj, a ne neko drugi. Ali trebalo je vremena da to shvatim - dodao je on. Francisko je rekao da nije zavisnik od operacije, vec´ "kako se osećate posle nje".

- Mislim da se, u nekom trenutku u vašem životu, zavisnost razvija, a onda se pogoršava - objasnio je on. Francisko je govorio o svom psihičkom stanju u vreme zahvata.

- Kada sam počeo da se operišem, znao sam da stvari izmiču kontroli i da ima stvari koje nisu zdrave za mene - rekao je on. U prošlosti je dvojnik Rikija Martina govorio o svojoj sramoti što mu je dijagnostikovana gojaznost u dobi od 12 godina.

Rekao je: „Prošla je godina a da nisam izašao iz sobe." Francisko je tvrdio da je njegovo prejedanje bio njegov odbrambeni mehanizam protiv tatinog nasilja, otkrivajući da i dalje ima „ožiljke na telu od udaraca koje je zadobio".

Dodao je: - Jeo sam jer sam osećao da onog dana kada je moj otac hteo da me ubije nožem, nije uspeo da me povredi jer je to sprečilo salo, te i da neće moći da me ubije.

O tome zašto je njegov tata bio tako nasilan prema njemu, rekao je:

- Ja sam gej od detinjstva i to je bila njegova najveća noćna mora - otkrio je mladić iz Argentine.

