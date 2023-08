POSVAĐALA SE SA MUŽEM JER NIJE DOZVOLIO DA PRIVATNIM AVIONOM OTPUTUJE SA LJUBAVNIKOM: Nastao neviđeni lom, završila u POLICIJI!

Lindzi Šiver iz Džordžije pozvala je policiju nakon svađe sa suprugom, jer nije dozvolio da uzme njihov privatni avion kako bi otišla kod dečka na Bahame, prenosi Fox News Digital.

Pet dana kasnije, majka troje dece je optužena da je zajedno s ljubavnikom Terensom Adrijanom Betelom (28) i Faronom Njuboldom (26), navodno, planirala ubistvo muža Roberta Šivera.

Na snimku sa policijske kamere od 16. jula, koji je nastao na prilazu njihovoj kući od 2,5 miliona dolara u Džordžiji, Robert je rekao čuvarima reda da je par usred razvoda.

Lindzi je planirala da provede vikend s dečkom, dok je njen suprug želeo da njihova tri sina odvede na odmor u porodični dom na Bahame.

Par je počeo da se svađa nakon što je Lindzi pokušala da se odveze njihovim privatnim avionom, ali joj je Robert rekao da ne može.

"Rekao sam joj da to ne podržavam, i da neće ući u avion. To će zbuniti decu, nećemo to da radimo", objasnio je policiji.

Lindzi, koja je stajala u pozadini, optužila je Roberta za fizički kontakt.

"To ne znači da treba da budeš agresivan i da me guraš", rekla je.

Dodala je da je pozvala policiju jer je Robert bio nasilan u prošlosti i da je život sa njim usred razvoda pakao na zemlji. Policija ih je savetovala da ne letuju zajedno i da neće delovati dok ne dobiju dokaz da je nasilan.

Istog dana, Lindzi je navodno svom ljubavniku u poruci napisala da ga ubije.

Navodna zavera o ubistvu otkrivena je tokom istrage provale u kafić u kojem je Betel radio. Policija je tada pronašla sporne poruke između Lindzi, Betela i Njubolda.

Lindzi je puštena nakon 19 dana u pritvoru 9. avgusta nakon kaucije od 100.000 dolara. Mora da se javlja tri puta nedeljno policiji, da nosi nanogicu i ostane na Bahamima.

Betel i Njubold pušteni su na slobodu.

(Kurir.rs/Telegraf)

