BRANKA KATIĆ SE PRISETILA BOMBARDOVANJA: Noću sam plakala, a ujutru snimala! To je bio stravičan ŠOK!

Naša glumica Branka Katić već dugi niz godina živi i radi u Engleskoj, a Srbiju je napustila 1999. godine za vreme bombardovanja jer je želela da izgradi inostranu karijeru.

Iako je uspela u tome, retko govori o tome.

Branka ističe da prisećanje na ove trenutke smatra dosadnim, ali je ipak otkrila kako je izgledala borba za opstanak u svetu kinematografije.

"Stvarno jeste dosadno, ali hajde. Otišla sam na audiciju za film “Mulen Ruž", a dobila ulogu u BBC-evoj drami "Ratnici", o britanskim vojnicima u ratu u Bosni koju je režirao Peter Kosminski. U toku snimanja počelo je bombardovanje Beograda i to je meni bio stravičan šok. Bilo mi je strašno i što sam bezbedna, tu u Češkoj, a sve drugo što je meni milo i drago izloženo je toj velikoj opasnosti. Noću sam plakala, a ujutru snimala. Jednog dana reditelj mi je rekao: "Danas bismo mogli da iskoristimo vaše raspoloženje za novu scenu."" Više bih volela da sam loše u vašem filmu nego što moram da proživljavam ovo što se zaista dešava”, odgovorila sam drsko. Nije se naljutio, razumeo je zašto se tako osećam. Kosminsky je odličan reditelj, a ta drama jedna je od najboljih koje sam u Engleskoj imala prilike da radim. Posle je bilo raznih profesionalnih izazova, da ne kažem muka... Najviše mi smetaju njihove predraduse o nama, i uloge koje su često dvodimenzionalne: ili smo mučenici, ili smo loši ljudi. Prve godine šalila sam se da je raspon uloga takav da mogu da igram ili izbeglicu, ili rusku kurvu, ili eventualno neku nemu ili mrtvu Engleskinju. Čak sam im i na jednoj audiciji rekla: "Ako sam došla u Englesku samo da igram ruske prostitutke- moj život je tužna priča." Svi su se zbunili i krenuli da mi se izvinjavaju. Tu ulogu nisam dobila, no srećom neke lepše i inspirativnije konačno jesam, poput one u seriji "Velika ljubav" ili Ane Sejdž u filmu “Državni neprijatelj” Michaela Manna. Trudim da ne bojim svoju sreću time kako nas stranci vide - rekla je Branka u intervju za Elle.

foto: profimedia

Branka je zbog supruga, britanskog reditelja Džulijana Farinoa, s kojim ima dva sina, 14-godišnjeg Luisa i 12-godišnjeg Džoa, osam godina provela u Americi, nakon čega se skućila u Evropi.

Glumica neverovatne harizme otkriva koliko je dobro to što oboje imaju isto zanimanje.

"Zgodno je, kako ne. Dobra smo podrška jedno drugom. Dolazimo iz potpuno različitih sredina, ali smo dobar par, delimo sličan humor, umemo i u najozbiljnijim situacijama da se smejemo i to je super. U Ameriku smo otišli kada je Džulijan dobio ponudu da radi na seriji “Entourage”. Nisam ni mislila na karijeru jer su dečaci bili mali i znala sam da bih se bilo gde na planeti bavila pre svega njima. Tako da sam vrlo nesebično rekla: “Hajmo za tvojom karijerom, dragi, sa tobom i na kraj sveta, važno je da smo zajedno”. Ali, nekoliko godina nemanja stalne radne dozvole, klaustrofobije dugih prekookeanskih letova i generalnog osećaja da jesam “na kraju sveta” učinili su da poželim da odem odande. Osam godina smo proveli u Americi i ja sam bila razlog našeg povratka. Uželela sam se male Evrope, mogućnosti da skoknem do Beograda da zaglim mile i drage, kai i prijatelje koje smo ostvili u Londonu", iskreno je ispričala u jednom od pitanja Katićeva za ovaj magazin.

foto: profimedia

