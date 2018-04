MILOŠ TIMOTIJEVIĆ U PREDSTAVI ZA 16+: Živimo u ličnoj šizofreniji!

Premijera predstave "Režim ljubavi" Tanje Šljivar, a u režiji Bojana Đorđeva, održaće se večeras na sceni Ateljea 212, a kako se naglašava na plakatu, u publici će biti samo osobe starije od 16 godina. Šta je to eksplicitno u ovoj komediji, pitali smo Miloša Timotijevića, koji tumači centralnu ulogu.

foto: Atelje 212

"Prvenstveno zbog jezika, jer smo smatrali da mlađi ne bi razumeli. Nema golišavih scena, tema je škakljiva, ali nema eksplicitnih scena", kaže Miloš i dodaje:

"Bavimo se monogamijom, buržuaskim brakom, homoseksualnom vezom, celibatom, prevarom, trojkom i na kraju poliamorijom. Zvanično ove teme su tabui, ali pogledajte samo rijalitije i sve što je oko nas, sve je transparentno, a u stvari je sve zamaskirano u papir patrijarhata, i to je ono što situaciju čini apsurdnom i nemogućom za život".

foto: Boško Đorđević

Timotijević ističe da je ključno pitanje da li smo sposobni za ljubav i da li smo zaboravili šta to znači predati se jednoj osobi.

"Svi stalno tražimo sve kroz sebe i ne umemo da obujemo cipele drugih ljudi. Živimo u ličnoj šizofreniji. Mi se u ljubavi borimo sami protiv sebe, jer stvorite sliku osobe koja bi trebalo da vam se svidi. Kada je nađete, pokušavate da je modifikujete prema toj slici, umesto obrnuto. Tu je disbalans potrage za ljubavlju. Nas su učili da ljudi mogu da se menjaju, a ne da prihvatamo druge takvi kakvi jesu", objašnjava glumac i dodaje:

foto: Boško Đorđević

"Ovde je predstavljena ne samo ta kritika odnosa već i kapitalizma u kom živimo - sistema koji vas tera u jednu apsolutnu maniju utoljavanja gladi, žeđi, seksualnih, ljubavnih, potrošačkih potreba... Stalno se traži sve više i bolje. To je ključni problem. Neka vrsta masturbacije sistema koji sam sebe vodi u ponor. Samim tim i mi sami sebe vodimo u ponor time što pristajemo na te kodove koje nam nameće ova aždaja od kapitalizma. On jede naše individue, i jede kolektiv i zajedništvo, to "Režim ljubavi" prvenstveno pokazuje", zaključuje Timotijević.

foto: Boško Đorđević

Kurir.rs/ Mona Cukić/ Foto: Marina Lopičić

