DVA PODBAČAJA I TEŠKA BOLEST: Tužna priča jedne od najlepših žena 20. veka!

Iako je od njene smrti prošlo 25 godina, talent i lepota legendarne Odri Hepbern i danas je predmet mnogih rasprava. Činjenica da joj je popularnost tokom života donela mnogo lepih, ali i ružnih stvari, nije uticala na to da do poslednjeg dana uživa u životu i zaslužno dobije epitet prave dive.

foto: Profimedia

Rođena je u Belgiji 4. maja 1929. kao jedino dete baronete Ele van Hemstre i engleskog bankara Džozefa Viktora Antonija Rustona. Tokom najranijeg detinjstva, roditelji su je učili bontonu, a majka je na nju prenosila plemićke manire i učila je da u svakoj prilici njeno najveće oružje treba biti ženstvenost i osmeh.

S početkom nemačke okupacije Evrope, glumica je s majkom otišla u Norvešku jer su smatrale da će tamo biti na sigurnom, a tamo je Odri pohađala baletsku školu. Živela je u trošnom stanu u kome se razbolela od anemije, a baš tih godina prvi put je videla kako izgleda patnja, što je kasnije od nje stvorilo velikog borca za ljudska prava.

foto: Profimedia

"Nikada neću zaboraviti užasne scene koje sam tada videla. Svakodnevno su odvozili pune kamione Jevreja u logore. Trenutak koji mi je i danas u sećanju je onaj kada sam videla jednog plavokosog dečaka koji mirno odlazi u sigurnu smrt. Na sebi je imao nekoliko brojeva prevelik kaput i osmeh na licu. Bila sam dete koje se, promatrajući ga, divi drugom detetu. Zbog toga sam svoj život posvetila radu u UNICEF-u", otkrila je glumica koja se u mladosti, osim baleta, bavila i slikarstvom.



U narednih petnaest godina Odri je postala omiljena glumica i prava modna ikona. Ređale su se uloge u ostvarenjima poput 'My Fair Lady', 'How to Steal Milion', 'Breakfast at Tiffany’s', a za ulogu u filmu 'Roman Holiday' dobila je i Oskara.

foto: Profimedia

Svog prvog supruga Mela Ferera upoznala je u 1954. godine, a venčali su se u iste godine. Iako se šuškalo da ovaj brak neće dugo potrajati zbog njegove teške naravi, njih dvoje su se silno voleli i bili su srećni. Pre nego što su dobili sina 1960. godine, kada je i njihov brak počeo da se raspada , Odri je imala i dva pobačaja.

Jedan se dogodio u 1955. godine, a drugi za vreme snimanja filma 'The Unforgiven' kada je pala s konja.

foto: Profimedia

"Trenuci kada saznate da ste izgubili bebu traju kao godine. Strašno je kada vam neko kaže da vam je beba u trbuhu umrla. Oba puta mi se srce slomilo jer sam silno želela da postanem majka. Znam da se svašta pisalo, ali shvatite, Mel je bio čovek kog sam silno volela i nikada neću reći nijednu ružnu reč o njemu. Bila sam srećna sa njim ili sam samo tako mislila, sad više nije ni važno. Ne volim da ljudi misle da sam tužna, ne volim sažaljenje u bilo kom smislu, želim da me vole zbog pozitivne energije koju prenosim na njih", pričala je glumica koja se od Ferera razvela nakon četrnaest godina braka, a pričalo se da je do toga došlo jer je on imao bezbroj ljubavnica.



Od 1980. godine živela je s glumcem Robertom Voldersom. Za njega se nije udala jer je prestala da veruje u instituciju braka.

"Robert je divna osoba, uzajamno se poštujemo i podržavamo. Odlično se slaže s mojim sinovima i to mi je jako bitno. Neću se više udavati, nema potrebe za tim, lepo nam je ovako, a i ne želim da moji sinovi misle da sam im našla zamenu", rekla je slavna glumica nekoliko godina pre smrti.

Početkom 1992. godine, vraćajući se iz Somalije gde je otputovala s UNICEF-om, Odri je počela da oseća ogromne bolove. Doktori su ustanovili da boluje od raka creva i pluća. Krenula je na hemoterapiju, ali su joj creva popucala pa je hitno morala na operaciju.

Srce ikone 20. veka prestalo je da kuca 20. januara 1993. godine, a to je bio i datum kada je ona zauvek otišla u legendu. Sahranjena je u Švajcarskoj, a brojni obožavatelji i danas ostavljaju cveće na njenom grobu.

