GORAN BREGOVIĆ IMA BOGATU KARIJERU I SKLADAN BRAK: Jedan od najistaknutijih muzičara otkrio svoj najveći STRAH, evo koji!

Goran Bregović važi za jednog najpoznatijih i najpopularnijih muzičara u regionu.

On ima bogatu karijeru i skladan brak dug 25 godina sa suprugom Dženanom Sudužuk sa kojom ima torje dece- ćerke Emu, Unu i Lulu.

Ali, iako danas ima sve što poželi, u detinjstvu nije bilo tako.

"Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih", rekao je Bregović i dodao kako se zbog svog straha trudi i da obezbedi decu.



"Dosta sam kasno dobio naslednice, pa kada si mlađi, verovatno ne razmišljaš o tome da imaš malu decu koja mogu ostati bez roditelja rano. Kao stariji, trudiš se da brineš o njima više nego mlađi roditelji. Voleo bih da znam, ako ipak umrem, da su mi one obezbeđene", rekao je Bregović.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Story/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir