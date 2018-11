DOGAĐAJ KOJI JE PROMENIO BEOGRADSKO PODZEMLJE: Detalji iz Senki nad Balkanom otkrivaju MRAČNU TAJNU glavnog grada

Nakon ogromnog uspeha koji je postigla prva sezona, velika i uigrana ekipa, sa autorom i rediteljem Draganom Bjelorlićem na čelu, vratila se ponovo u Jatagan malu gde su snimljene prve scene ovog dramskog trilera čija je radnja ovog puta smeštena šest godina nakon događaja iz prve sezone.

Snimanje druge sezone serije "Senke nad Balkanom" je počelo. Gordan Kičić koji tumači lik Kaluđera, otkrio je prve detalje, a jedan je posebno zanimljiv. Na samom početku glumac otkirva u kakvoj poziciji je njegov lik šest godina kasnije, budući da se u prvoj sezoni sve vrtelo oko njega.

"On je u dobroj poziciji, on je u vrhu vlasti, tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenca. Glavni je za distribuciju, preprodaju maka i derivata, on to radi punom snagom, jako mu dobro ide", rekao je Kičić.

Inače, 1934. godine u Boegradu se pojavljuje prvi put droga heroin, a upravo to će biti jedna od tema u drugoj sezoni popularne serije.

"To je derivat opijuma koji se tada prebacivao iz Makedonije preko Srbije, pa distriburirao u svet. On je na čelu te organizacije. To je vrlo zanimjiv deo istorije koji nismo učili u školama", rekao je Gordan za TV Prva.

