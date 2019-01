JEDINSTVENI ДOČEK 7527. U SRPSKOJ ATINI: Od klasične muzike do, džeza, evergrina, popa, tvrdog roka i elektronike

Jedinstvenost i raznovrsnost - dva su ključna epiteta sinoćnjeg Дočeka 7527. u Novom Sadu. Povezujući srpsko kulturno nasleđe sa nematerijalnom kulturnom baštinom Evrope, Novi Sad, kao srpska Atina, još jednom je proslavio svoju identitetsku odrednicu – interkulturalnost.

Дoček u Novom Sadu je potvrdio uverenje da je „različitost naša snaga”. I dok je Nova godina 31. decembra dočekana samo u centru, na otvorenom, tokom celog dana, jučerašnji Дoček 7527. proslavljao se samo uveče, u zatvorenim prostorima, gde se tražila karta više na gotovo 50 lokacija širom grada.

Od klasične i duhovne muzike, preko džeza i evergrina, rege zvuka i popa, do tvrdog roka i panka, alternativne muzike i elektronike, najraznovrsniji muzički i umetnički žanrovi spojili su se sa brojnim zvučnim imenima domaće, ali i svetske scene da bi Novi Sad zablistao na još jednom Дočeku, jedinstvenom u Evropi.

U posebnom, svečanom ruhu sinoć je bila Sinagoga, u koju je, pravo iz Londonske filharmonije, stigao Roman Simović. Publika je uživala u virtuoznom izvođenju dela Korelija, Barbera, Golijova i Pijacole, dok je „prva violina Londonskog simfonijskog orkestra” sa novosadskim gudačkim orkestrom Camerata Academica izvela i „Godišnja doba” Astora Pijacole.

Iz Srpskog narodnog pozorišta oduševljeno su izašli i ljubitelji miksa džeza, klasike i mađarske romske muzike koji je na vrhunskom koncertu izveo neprevaziđeni Robi Lakatoš. Takođe, zvuk Vojvodine u najstarijem srpskom teatru predstavili su Bane Krstić i Garavi sokak proslavljajući u okviru Дočeka 30 godina uspešne karijere.

Veličanstven nastup imala je Lena Kovačević, a puna pozorišna sala NIS-a imala je prilike da sluša svetski glas naše proslavljene dive. Osim Lene, predstavnik džez žanra u okviru Дočeka 7527. Bio je i poljski umetnik Pjotr Damasjevič, koji je nastupio u intimnoj atmosferi poznatog novosadskog bara Cluba Absolut.

Raznovrsan program je upriličen i za najmlađe Novosađane, za koje je premijerno u Srpskom narodnom pozorištu izvedena opera za decu „Baš-Čelik“, prema motivima jedne od najpoznatijih srpskih bajki. Mališani su sa oduševljenjem gledali i slušali trupu „Visoko C“, kojoj se priključila i novosadska glumica Jovana Balašević. Specijalan muzički program za decu priređen je i u Studiju M gde su nastupili mladi umetnici iz „Kreativnog M kutka”, škole muzike „Melodies” i Nevena Stankov, učenica Muzičke škole „Isidor Bajić”.

Ni Pozorište mladih nije kaskalo kada je u pitanju odličan program. Kako je bilo i najavljeno, ta kulturna institucija zaista je bila vremenska mašina, u kojoj je publiku, do '50. i '60. godina 20. veka, odvela prava zavodnica sjajnog glasa, neodoljivo šarmantna, novosadska Merilin Monro. Kako se neguje tradicija i srpsko muzičko nasleđe pokazali su Sanja Ilić i Balkanika i dokazali zašto su, zaista, među najboljima u svom muzičkom žanru.

U novosadskom pozorištu nije bilo pauze u pevanju surovo realnih, iskrenih i emotivnih tekstova Đorđa Miljenovića, a na istom mestu sjajni koncert „Erotizam“ grupe Vroom pokazao je kako se razbijaju predrasude i kako umetnost može da govori jasno i glasno!

Beogradski bend Zemlja gruva u kulturnoj stanici Svilara napravio je sjajnu atmosferu za đuskanje.

Hrvatski sastav Atomsko sklonište priredio je Novosađanima fenomenalnu svirku u Mađarskom kulturnom centru „Petefi Šandor“. Stariji su bili oduševljeni što ponovo slušaju legende svoje mladosti, a mlađe generacije imale su priliku da prisustvuju jednoj retro analognoj svirci.

Pank-rok spektakl na Spensu okupio je fanove bendova Partibrejkers, Ritam nereda i Planet of Zeus. Više od tri sata tvrdog zvuka, vanvremenskih hitova, energičnih nastupa, ali isto tako i neumorna publika dokazali su da je Novi Sad i dalje grad panka i da su Novosađani uvek raspoloženi za dobru svirku i kvalitetnu muziku.

Snagu i smelost pokazale su i žestoke devojke iz death metal benda Nemesis, koje su nastupile u Šamrok baru, a jaku žensku energiju donela je Sajsi MC uz podršku DJ BKO u Gerila baru, kao i predstavnici alternativne scene - Sana Garić, koja je nastupila u Kulturnom centru Novog Sada, i beogradski sastav Bitipatibi, koji je sve prisutne odveo u potpuno novu dimenziju uživanja.

Dok su neki sedeći uživali u programu Дočeka, drugi nisu prestali da đuskaju celo veče, što je bio slučaj u Studiju M, gde je nastupio rege sastav Del arno band i autentični srpsko-hrvatsko-crnogorski bend MAiKA.

Za dobar provod nisu ostali uskraćeni ni obožavaoci elektronske muzike, koji su u Matici srpskoj prisustvovali preplitanju stvaralaštva dva di-džeja u okviru nastupa Second dream: Benjamin Fehr b2b Sloxxx, ali i na „Back to the roots" događaju u Hali 4 Novosadskog sajma, za koju su bile zadužene svetske trens zvezde: lajv ektovi Etnica & Pleiadians (Italija/Španija), E-mantra (Rumunija) i DJ Adept (Rusija). Novosađani su, pride, imali priliku da u Kulturnom centru Lab čuju vrsnog predstavnika elektronskog zvuka, Marka Milosavljevića kome su „lokalna podrška” sinoć bili Techa i Melange.

Moćnim i savršenim glasovima publiku su oduševili horovi Novosadskog univerziteta i Saborne crkve Svetog Georgija, u izvedbi duhovne horske muzike, u Muzeju Vojvodine, u okviru nastupa pod nazivom „Iznad istoka i zapada“.

Bitlsi, Bob Dilan, Nil Jang, Velvet andergraund i druge svetske zvezde „svirali” su u Bulevar Books-u. Ko je bio na toj lokaciji, uveliko poznatoj po dobrim svirkama, zna da su tu sinoć nastupili Novosađani Plavi ptičić, jedan od najboljih kaver bendova sa ovih prostora, izvodeći hitove pomenutih legendi kojima su vratili prisutne na početke pravog rokenrola.

Publika koja je bila u Američkom kutku takođe je doživela pravo muzičko putovanje kroz vreme, do Dina Martina, Elvisa Prislija i Frenka Sinatre, na koje ih je poveo vokalno-instrumentalni solista Loran Prokopić, uz pratnju pijaniste i kompozitora Davida Klemma.

Niko nije ostao ravnodušan pred akrobacijama cirkuskih umetnika iz Novog Sada, koji su izveli svojevrsni cirkuski kabare „Kabare Bre“ u zapadnom holu novosadskog Spensa uz pratnju Aleksandra Dujina sa bendom, a čari plesa na izvanredan način dočarane su u okviru mjuzikla „Ko se boji Isadore Dankan“, u režiji Gee Gojak, koji je izveden u Galeriji Matice srpske.

U Kulturnom centru „Mladost” u Futogu tradicionalni aranžmani „Serboplova” učinili su da publika zaplovi na talasima folklornog stvaralaštva oživljenog kroz nove aranžmane bliske duhu današnjice, dok je u Zavodu za kulturu Vojvodine projekcija filma Segeja Paradžanova „Boja nara” obogaćena muzikom prvoklasnog predstavnika elektronske muzike, svetskog Nikolasa Žara privukla ljubitelje sedme umetnosti.

Дoček 2019. koji su Novosađani svesrdno proslavili i sinoćni Дoček 7527. budući su termini svečanog otvaranja i zatvaranja 2021. godine, godine u kojoj će Novi Sad biti evropska prestonica kulture.

