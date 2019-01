SRBIN I HRVAT OSNOVALI KULT, A JEDAN MISTERIOZNO NESTAO: Braco ima obožavatelje širom sveta, kažu da leči POGLEDOM, a tvrdi da je pomogao HOLIVUDSKOJ ZVEZDI!

Na Balkanu ima mnogo samozvanih vidovnjaka i iscelitelja koji koriste lakoveran narod. Mnogi od njih su se na taj način obogatili, ali retko ko je stekao svetsku slavu svojim navodnim moćima.

To je ipak pošlo za rukom jednom Hrvatu - Josipu Grbavcu poznatom kao Braco. Njega za pomoć mole čak i holivudske zvezde, a jedna od najpoznatijih njegovih klijenatkinja je supermodel Naomi Kempbel.

Iako je magistrirao ekonomiju u Zagrebu, Josip je rešio da se bavi nečim drugim. On je bio učenik srpskog "iscelitelja" Ivice Prokića iz Kragujevca. Prokić se preselio u Zagreb i tu su se njih dvojica upoznali. Prokić je negde u osvit rata u SFRJ shvatio da "ima nesvakidašnji dar s neba", koji mu je navodno poklonilo Sunce pogodivši ga svojom zrakom u skočni zglob. Nije ni čudo što je Srbin stalno šetao sa kilogramom zlata na sebi, kad je tvrdio da mu to daje moć da im gleda budućnost iz ogledala.

foto: Printscreen

Prokić je, verovatno po uzoru na čuvena Kremanska proročanstva, predvideo da će "predstojeću svetsku kataklizmu" preživeti samo oni koji žive ispod tri planine: Avale iznad Beograda, Medvedenice iznad Zagreba i Jastrepca u Srbiji. Osnovao je pokret, a njegov glavni sledbenik je bio Grbavac. Prokić je govorio da je on prvi zagrebački prorok, da je sam Nostradamus predvideo njegov dolazak kao čoveka koji će da "vodi jednu od narednih civilizacija", i da je on zbog toga "više od čoveka".

Ipak, Srbin nije dugo uživao u slavi. Pod sumnjivim okolnostima je sredinom devedesetih nestao u okeanu u Južnoj Africi. Njegova misteriozna smrt i dalje je nerešen slučaj, a postoje tračevi da je on to inscenirao, kako bi pobegao od tajkuna sa kojima je imao neke finansijske probleme. Zajedno s njim u Africi je tada bio i Grbavac, koji preuzima čelno mesto u pokretu. Njemu je Prokić dao nadimak Braco, koji je ovaj usvojio kao umetničko ime. Kao magistar ekonomije, Braco je izmenio kult, unevši brojne promene. Pre svega orijentisao se na bogatu klijentelu, za razliku od Prokića koji je iskorišćavao sirotinju. Zatim se orijentisao na marketing i ulagao je dosta novca u svoj imidž. Odustao je od predviđanja sudbine pomoću ogledala i umesto toga se orjentisao na "lečenje pogledom".

Njegove seanse izgledaju tako što grupa od oko dve stotine ljudi uđe u dvoranu gde se na bini nalazi "iscelitelj". On ništa ne radi, osim što gleda ljude nekih dvadesetak minuta, a zatim ode. Seanse su posećivali brojni ljudi koji su tu mogli i da kupe diskove pomoću kojih on tvrdi da može i preko malih ekrana da leči ljude. Prodaje i razne komade nakita po ceni od oko 100 - 200 evra. Braco je polako postao poznat u Evropi, pa i u SAD. Među njegovim klijentima i obožavaocima je i Naomi Kempbel. Na njujorškoj premijeri dokumentarca o Braci, okupile su se holivudske zvezde i poverile mu svoje probleme. Naomi je u rukama nosila fotografiju svoje prijateljice zbog koje je Braci tražila pomoć.

- Razgovarajući s njim, ona se tresla i plakala je - ispričao je reditelj Jakov Sedlar (64).

Na premijeri su bili i glumica Endi Mekdauel i glumac Arman Asante koji je i narator filma. "Iscelitelj pogledom" i danas ima nastupe širom sveta. Do kraja godine "lečiće" ljude pogledom u raznim evropskom metropolama. Koliko je novca do sada zaradio, to nije poznato, ali je sigurno da se obogatio. Ipak, on kaže da to čini samo zato jer želi da pomaže bolesnima i da "nije materijalista". Ali, kao što kaže stara poslovica, "Dok ima ovaca, biće i vune".

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir