JELENA VELJAČA O ŽIVOTU U BEOGRADU: Moja Lena ne govori kruh i mrkva, već šargarepa i hleb! Meni je to SLATKO! (FOTO)

Glumica Jelena Veljača kreator je hit serije "Pogrešan čovek", čije snimanje je nastavljeno protekle nedelje u Beogradu. Kako će izgledati kraj ove neobične priče, da li je srela Džonija Depa, s kojim dele studio, i ko ju je od glumaca najviše iznenadio samo su neka od pitanja na koje odgovara u intervjuu za Kurir.

Na polovini smo sezone. Ko vas je od glumaca najviše iznenadio i zašto?

"Mene lično Bojana Stefanović, jer je ranije nisam poznavala. Dobila je ulogu zato što je sjajno uradila audiciju. Ne mogu da zamislim nijednu drugu glumicu u toj ulozi".



Bojana je dobila angažman po preporuci Petra Benčine. Kako on nije dao prednost svojoj supruzi Tamari?



"Pretpostavljam da Petar nije predložio Tamaru jer je bio svestan da je to uloga za stariju glumicu. Tamara ima samo 28 godina i premlada je da igra majku šesnaestogodišnje devojčice. Ona je predivna, zanosna žena, ali u sebi nosi mladost. Uloga Dijane je ipak uloga žene koja je prošla svašta u životu".

Koliko je vaša serija pomogla samohranim majkama i žrtvama nasilja?

"Imam dobar fidbek od publike. Javljaju mi se samohrane majke i žene koje se trenutno razvode. Tema koju obrađujemo bila je dugo godina tabu i pre samo 10 godina nešto slično ne bi moglo da se snima".



Osećate li se i vi kao samohrana majka?



"Samo ponekad. Lenin otac je uključen u njen život gotovo ravnopravno. On je čak bio i na porodiljskom odsustvu. Dražen trenutno živi u Beogradu, pa delimo obaveze oko deteta. Međutim, ne mislim da se odnos s ocem mora graditi nauštrb majčine sreće u životu. Ponekad je razvod jedina opcija. Bilo bi idealno da supružnici mogu da ostanu prijatelji nakon razlaza. Detetu je ipak najvažnije da je majka srećna".

Imate li u glavi i kraj serije? Hoće li biti ispunjena kosmička pravda?

"Danas smo imali sastanak i baš smo se dogovorili kako će izgledati kraj serije. Mislim da će pravda biti ispunjena. Trudila sam se da kraj bude prirodan, što sam znala i prvog dana snimanja. Neki glumci su me iznenadili, pa sam morala da im dam više prostora".



Ko se izborio za veću ulogu?



"Mali Pavle Mensur, koji ima samo 18 godina. Postao je punoletan baš prvog dana snimanja. Ostaje s nama do kraja serije, Imaće jednu prelepu ljubavnu priču".



U "Pogrešnom čoveku" glavnu ulogu tumači i Ivana Rošćić, koja je angažovana i u prvoj HBO seriji "Uspeh". Da li za vas to bilo iznenađenje?



"Nije. Radila sam s dosta glumaca iz 'Uspeha'. Tara Taler igra kod nas mladu Leu, a njen dečko iz serije Pavle Matuško tumači mladog Mihajla. Mi smo malo tržište i glumci moraju da rade sve. Naše sapunice su ipak puno većeg kvaliteta od TV novela hispanoameričkog područja kojih se ja sećam iz detinjstva. Serija 'Pogrešan čovek' je baš nominovana u Hrvatskoj za najbolju TV seriju sa 'Novinama' i 'Na granici".



Napadali su vas preko društvenih mreža što vaša ćerka ide u Beograd u vrtić, ima ovde prijatelje...



"Ne dozvoljavam da se niko u mom prisustvu izražava šovinistički, ksenofobno i rasistički, a ni preko društvenih mreža. Ne tolerišem govor mržnje na svom zidu (Instagramu). Moje dete ima tri godine. Morala sam da reagujem kad je neko napisao glupost da je ružno biti Srpkinja. Nisam mogla da oćutim. Verujem da se ljudi dele samo na dobre i loše ili uplašene i hrabre. Želim da moja ćerka zna da je njena majka hrabra žena".

Govori li ona kao mala Beograđanka?

"Da, možda će celog života mrkvu zvati šargarepom ili kruh hlebom, ali meni je to slatko. Želela sam da joj omogućim da može da živi i negde van Zagreba".



Lena ima još dva imena.



"Zove se Lena Miša Kristijana. Lena je ime koje se meni i njenom tati veoma svidelo, a kad sam ostala u drugom stanju, odlučili smo se za to ime. Drugo ime Miša dobila je po svom kumu. Mišo je moj najbolji prijatelj. Deo trudnoće sam preležala, a on mi je bio najveća podrška. Međutim, ime Kristijana joj je dato i pre rođenja. Moj najbolji prijatelj Tomo je umro od raka. Imao je samo 33 godine i shvatio je da neće imati dece. Dala sam mu obećanje da ću, ako rodim devojčicu, nazvati je Kristijana, po njegovoj mami, a dečaka po njemu. Imena imaju simboliku. U vrtiću je, ipak, samo Lena Čuček".

"Bili bismo svi najsrećniji da on s nama svako jutro pored Dunava pije prvu kafu. Međutim, mere osiguranja su velike i dobro paze na njega. Nisam sigurna da ćemo ga upoznati. Kad počne snimanje, svi zaboravimo da je on tu u Beogradu".

Marko Nikolić je nedavno preminuo, a poslednju ulogu imao je baš u vašoj seriji.



"Marko i ja smo se upoznali baš u kafani u kojoj sada mi sedimo. Moram da vam priznam, bez obzira na to što sam radila s velikanima srpskog i hrvatskog glumišta, čak i s Glogovcem, imala sam tremu kad je trebalo da ga upoznam. Nisam verovala da on uopšte razmišlja da radi s nama. Međutim, već u prvom razgovoru se pokazao istovremeno i kao mangup i džentlmen. Kad bi progovorio, svi bi ga slušali. Mogu samo da kažem da sam ponosna što je ovo bio njegov poslednji projekat. Scene s njim bile su nešto najbolje što sam gledala u montaži. On je i od drugih kolega uvek izvlačio najbolje kad bi s njim bili u kadru. Izjavila sam i saučešće njegovoj porodici, a njegova najmlađa ćerka mi je rekla da je njemu bila najveća sreća što je snimao do samog kraja. Nije čekao kraj kod kuće, nego je radio".