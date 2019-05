NJENE SCENE SU ZAPALILE BIVŠU JUGU, A SADA IZGLEDA NEPREPOZNATLJIVO: Pogledajte lice Snežane Savić, nekadašnje zavodnice iz Topolske 18 (FOTO)

Snežana Savić žarila je i palila svojom senzualnošću, a kako je u 7. deceniji života, na njenom licu su vidljivi tragovi starosti, iako se glumica i dalje dobro drži.

- Jesam za negu, i svaka žena treba da se neguje jer to je prosto pitanje higijene, kao što idemo kod zubara, frizera. Kritikuju me moji bliski, ali mislim da je bezveze kriti godine kad je to lako proverljivo. Naravno da svaka žena koja nosi taj prefiks lepog i dobrog izgleda, nije joj lako, godine čine svoje, teško je zadržati dobar izgled u zrelijim godinama - rekla je Snežana.

- Teško je nositi se sa svim tim darovima koje dobijete. Darovi vas nagrađuju, dobijete od Boga nešto što niste zaslužili i morate da poštujete, cenite i negujete. Mi znamo toliko naših divnih žena, prelepih, koje nisu mogle da kažu da budu srećne. Valjda vas život izlomi, pre su ostarile od nekih drugih koje možda nisu bile toliko nagrađene tim prirodnim izgledom, lepim - zaključila je Savićeva u emisiji "Premijera", koja je bez daha ostavila svojim scenama u čuvenim filmovima i serijama bivše Juge.

