BOGATA NASLEDNICA KOJOJ JE SUDBINA ZADALA NAJTEŽE UDARCE: Glorija Vanderbilt je bila dokaz da NESREĆA ne bira! Sin ODUZEO sebi život na njene oči, a tu tragediji nije bio KRAJ! (VIDEO)

Glorija Vanderbilt je rođena u velikom bogatstvu 20. februara 1924. godine u Njujorku. Njen otac, Redžinald Vanderbilt je bio unuk Korneliusa Vanderbilta, tvorca železnice širom Amerike i jedan od prvih milionera na svetu.

Njena majka, Glorija Morgan bila je mlada žena kada se udala za Redžinalda. Više je volela zabave od uloge majke za koju nije bila spremna.

Glorija je jako rano izgubila oca, za koga je bila jako vezana. On je preminuo od alkoholizma, a mladoj Gloriji ostavio je bogatstvo koje će ona naslediti nakon što napuni 18. godina.

Nakon njegove smrti, ona je živela sa svojom majkom, bakom i dadiljom Emom, koju je najviše volela i koju je zvala Dodo. Živele su svuda po Evropi i u Njujorku.

foto: Profimedia

Njena majka nije mnogo vodila računa o njoj, volela je da pije i da se provodi, bila je poznata po menjanju muškaraca i to ponašanje nagnalo je jednu rođaku da pokuša da odvoji malenu Gloriju od lošeg uticaja.

Kada je napunila 10 godina, Glorija Vanderbilt je punila naslove dnevnih novina. Njena ujna Gertruda Vanderbilt Vitni, umetnica po kojoj je nazvan i Whitney muzej u Njujorku, pobedila je na sudu i dobila starateljstvo nad Glorijom.

Sud je odlučio da mlada naslednica može da provodi leta sa svojom majkom i dadiljom Dodo. To ju je potpuno uništilo. Osećaj sigurnosti koju je imala pored svoje dadilje, nestalo je u trenu.

Život sa ujnom bio je potpuno drugačiji od onoga na šta je do tada bila navikla.

Ona je bila stroga, vaspitavala je da bude dama i već 1939. godine Glorija se pojavila u tada jedinom modnom magazinu "Harpers Bazaru". I zvezda je bila rođena! Njena lepota, otmenost i harizma bili su neosporni.

Iako sramežljiva, Glorija je ne dugo nakon toga krenula put Holivuda u nadi da će napraviti karijeru kao glumica. Njena majka je imala jak uticaj u tim krugovima, i uspela je da je upozna sa nekim od najuticajnih ljudi u šou biznisu.

Glorija je ubrzo počela u Holivudu da se zabavlja sa Erol Flinom kao i producentom Havardom Hjuzom, da bi se 1941. godine udala za Holivudskog agenta Pat Dićika. Imala je samo 17 godina.

foto: Profimedia

Ubrzo nakon udaje, Glorija je shvatila pravu prirodu svog supruga kao i to da je u momentima bio jako agresivan.

Nakon četiri godine koliko je provela sa njim, Glorija se razvodi i odmah uleće u novu ljubavnu vezu i to sa kompozitorom Leopold Stokovskim.

Brzo se i za njega udaje i rađa dva sina, Stenlija i Kristofera. U to vreme, otkriva svoju ljubav i strast prema umetnosti i upisuje školu "Art Students League of New York".

1955. godine Glorija Vanderbilt se oprobala u Brodvejskoj predstavi, a od sredine 50-tih do sredine 60-tih igrala je u nekoliko TV serija koje nisu doživele veliku popularnost.

Brak joj se u tom periodu raspao, i odlučuje da još jednom traži razvod.

Prolazna veza sa Frenk Sinatrom i još jedan brak sa rediteljem Sidni Lumetom nisu joj doneli sreću.

Iako je jako puno radila ne bi li se ostvarila kao glumica, uvek je bila popularnija zbog svog društvenog života. Uvek je bila u društvu pisca Trumana Kapotija, kao i drugom elitom Njujorške scene tog vremena.

1963. godine se zaljubljuje i ubrzo zatim, udaje za Vajata Kupera. Sa njim takođe dobija dva sina, Kartera i Andersona. On je bio sve ono na šta nije bila navikla.

Vajat Kuper je bio siromašni farmer, vredan, i čovek koji ju je naučio vrednostima porodice. Često su kao muž i žena organizovali familijarna okupljanja i tada je prvi put osetila šta znači biti deo normalne, zdrave porodice. Okupljali su sve rođake i njenu decu iz prvog braka, čak je ponekad pristajala da pozovu i njenu majku, sa kojom nikada nije bila bliska.

1970. godine Glorija ulazi u svet mode. Dizajnira liniju farmerica koje su postale jedan od najprodavanijih proizvoda tog vremena u Americi. Kasnije, sa njenim potpisom, mogli ste da nađete i druge odevne komade kao i parfeme.

U periodu najvećeg poslovnog uspeha, Glorija se suočila sa gubitkom supruga. 1978. godine Vajat Kuper preminuo je na operacijskom stolu, nakon što je doživeo infarkt.

foto: Profimedia

Sinovi Vajata Kupera kao i Glorija, teško su podneli gubitak voljenog oca i supruga. Ni dan danas se nisu oporavili. Posebno Kuper, njegov stariji sin.

Glorija se povukla u kuću i tada napisala nekoliko romana, kao i svoje prve memoare. Naravno, tema je bio njen voljeni Vajat.

Ubrzo zatim, dogodila joj se još jedna tragedija.

Njen stariji sin, Karter, pao je u tešku depresiju iz koje je pokušavala da ga izvuče uz pomoć terapija i lekova. Uprkos velikoj borbi, izgubila je.

Nesreća se desila jedno popodne kada je Karter došao majci u posetu i pred njom izvršio samoubistvo. Skočio je sa balkona njenog stana na Aper Ist Sajdu u Njujorku. Nije uspela da ga spase. Imao je samo 23 godine.

Tri nedelje nakon tog užasnog događaja, Glorija nije prestajala da plače u svom krevetu niti je iz njega ustajala.

Od tada, nikada više nije zaplakala.

Do kraja života živela je u Njujorku, a preminula je u 95. godini od posledica raka želuca, što je sinoć saopštio njen sin, novinar CNN-a, Anderson Kuper.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir