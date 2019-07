KEVIN SPEJSI UZVRAĆA UDARAC: Traži odštetu zbog optužbi za silovanje!

Kevin Spejsi (59) oslobođen je optužbi za zlostavljanje jednog momka nakon što je oštećena strana povukla tužbu.



Mladić koji je optužio Kevina da je pred njim skinuo pantalone u jednom baru i pokušao da ga seksualno iskoristi povukao je tužbu, a sud je odlučio da parnica bude završena bez prava da mladić ponovo pokrene postupak. Spejsijeva odbrana zahtevala je da se zbog tih optužbi, koje Kevin negira, naplati odšteta za emocionalnu uznemirenost.

Vest o povlačenju optužbi usledila je samo nekoliko dana pre nego što bi se navršile tri godine od prijavljivanja slučaja, što bi povuklo njegovo zastarevanje. Mladić je pre tri godine imao 18 godina, iako je Kevina slagao da ima 23. On je sin bivše lokalne televizijske voditeljke iz Bostona Heder Junrah. Voditeljka je prošle godine optužila Kevina da je napio njenog sina i da ga je pipkao.



Podsetimo, američkog glumca, producenta i pevača i ranije su optuživali za seksualno uznemiravanje. Čak osmoro ljudi, koji su s njim radili na seriji "Kuća od karata", javno su izneli tvrdnje da su bili Kevinove žrtve. Opisali su ga kao predatora, čija su meta bili mladi muškarci. Zbog toga je Kevin ostao bez angažmana u seriji, a producent Ridli Skot je prošle godine pre premijere filma u kom Spejsi glumi uklonio sve scene u kojima se on pojavljuje.



Prozvao Spejsija

I Entoni Rep

bio žrtva

Kevina je 1992. godine optužio jedan muškarac za silovanje, ali je prošle godine tužilac objavio da je slučaj zastareo, pa krivična prijava protiv glumca nije podneta. I Kevinov kolega Entoni Rep izjavio je da ga je Spejsi napastvovao, i to još dok je bio dečak.



"Gajim veliko poštovanje i divljenje prema Entoniju Repu kao glumcu. Više sam nego užasnut otkada sam čuo njegovu priču. Iskreno se ne sećam tog susreta, ako se i dogodio, bilo je to pre više od 30 godina. Ali ako sam se zaista ponašao tako kako je on opisao, onda mu dugujem najiskrenije izvinjenje za to što je bilo duboko neprikladno pijano ponašanje i žao mi je zbog osećanja koja je opisao da je nosio sa sobom kroz sve te godine", napisao je Spejsi na Tviteru nakon Repove ispovesti.