NIKAD ISKRENIJA VESNA ČIPČIĆ: Zasićeni smo politikom, mržnjom i vulgarnošću!

Glumica Vesna Čipčić oduševila je publiku ovogodišnjeg Filmskog festivala na Paliću ulogom Sneže, majke glavne junakinje u filmu "Ajvar". O roli, odlasku u penziju, kao i svojoj deci Ivanu i Anji govorila je za Kurir.



Čime vas je kupio scenario Ane Marije Rosi i Maje Todorović?



"Tema je ljubav i gubljenje ljubavi, i to još u izbegličkom životu. Ima li aktuelnije teme od ove? Sigurna sam da će se u ovoj našoj maloj priči svi pronaći. To je pokazala i publika na palićkom festivalu. Kažu da je više od 200 njih ostalo van letnje pozornice, a gledalište je bilo dupke puno. Na kraju, tajac i suze... Zasićeni smo politikom, mržnjom, ratovima i vulgarnošću. Dosta nam je te pokore i zla. Neka drugima te teme. Mi treba i moramo da budemo iznad toga. Lepši i bolji. I nije čudo što smo doživeli ovacije posle premijere."



Ko je Sneža koju igrate?

"Sneža, uloga majke glavne junakinje, više je od moje uloge i ljubavi u filmu. Doktorka u penziji ostala je posle smrti supruga sama u Beogradu. No, ona je našla način i rešenje da se izbori sa svojom samoćom, koja je po svojoj prirodi teška i mučna. Osećamo se ponekad usamljeno, čak i kada nismo sami, a pogotovo kada vam je jedino dete koje imate tamo negde u belom svetu. Uspela je snagom svoje volje i ljubavi prema životu hrabro i na neobičan način da se izbori. Ona se nijednog trenutka ne razdvaja od urne svog muža. Uloga kakva mi do sada nije poverena, pa ni moja ambicija nikad veća kada je film u pitanju. Hvala rediteljki Ani Mariji Rosi."

foto: Promo

Rediteljka se u omnibusu "Neke druge priče" i filmu "Ajvar" bavi temom materinstva. Smatrate li da su žene u Srbiji koje ne mogu ili ne žele da imaju decu stigmatizovane?



"Da, mislim. Mnogo je nepismenosti i neprosvećenosti."



Junacima "Ajvara" je jasno da je ljubav između njih nestala, ali o tome zajedno ćute. Da li je to trpljenje, izbegavanje suočavanja sa problemom? Kako ste vi to presekli u svom privatnom životu?

"U delikatnim situacijama tišina govori više od samih reči, pa tako i u našem filmu. Nije nužno sve da se kaže i nacrta. Nažalost, posle 21 godine razvela sam se."

foto: Vladimir Šporčić, Petar Đorđević

Pravili ste veliku žurku povodom odlaska u penziju. Šta za glumca znači penzija?



"Penzija u našim uslovima govori o suočavanju sa siromaštvom i bedom. Glumci, ako vrede, rade dok ih noge i pamet drže, pa tako i ja nisam prihvatila penziju tragično. Ni rđav ispraćaj Ćustićev nije mi naudio. Proslavila sam je u svojoj kući, okružena kolegama i prijateljima, muzičarima, pa je to još i zabeleženo profesionalnom kamerom."



Da li ćete se posvetiti slikarstvu i klovnovima?

"Pre svega, ne bavim se slikarstvom. To se ozbiljno uči i studira. To je samo moj hobi, za koji nemam, na svu sreću, previše vremena. Ti moji veseli drugari, koji nikad ne plaču, odveli su me nekoliko puta u Holandiju, gde sam izlagala, u Novi Sad, u Eger i Kikindu i divno smo se proveli. Oni su moja radost, mir i tišina. Moja monodrama."



Jednom ste u šali rekli da je vaš epitaf "Mali nosić, dobar pičić, ovde leži Vesna Čipčić", a posle su tu vašu izjavu novinari prepisivali. Šta kažete na to danas i da li ostajete pri tome da taj citat bude ispisan na vašem spomeniku?



"Neko je smislio taj epitaf, više se ne sećam ko. Ja sam to prihvatila kao šalu i ništa više."

foto: Damir Dervišagić

Da li biste prihvatili da radite film sa sinom Ivanom?

"Zašto da ne, ako me bude pozvao i ako bude imao ulogu za mene."

Kako ste zadovoljni razvojem Anjine karijere? Da li ste srećni kad je porede sa vama?

"Anja je ozbiljna mlada glumica. Izabrala je teži put, i to veoma poštujem i cenim. Svoja je i zna šta radi. A to da nas porede, nije neobično. To, naravno, ima više loše nego dobre konotacije. Niti je Anja mogla da bira mamu doktorku, niti sam ja mogla niti želela da utičem na njen izbor profesije. Važno je da obe uživamo i volimo profesiju koju smo odabrale."

Anja sa Ninom Janković foto: Aleksandar Jovanović

Kurir.rs/Ljubomir Radanov/Foto: Vladimir Šporčić

